Safari-Features von Monterey schon jetzt testen: Apple veröffentlicht offene Vorschauversion

Apple hat die Safari Technology Preview mit Features aus macOS Monterey für interessierte Nutzer zur Verfügung gestellt. Damit können Anwender bereits jetzt einen Blick auf neue Funktionen wie Tab-Gruppen oder Live Text werfen. Eine erste Version der Preview hatte Apple bereits letzte Woche bereitgestellt, dann aber aufgrund von Problemen wieder zurückgezogen. Nun ist der Download wieder da.

Wer schon jetzt einen Blick auf die nächste Generation von Safari werfen möchte, kann das nun mit der neuen Safari Technology Preview tun. Die jüngst veröffentlichte Version 126 dieses experimentellen Ablegers von Safari enthält viele der neuen Features, die Safari mit dem Erscheinen von macOS Monterey erhalten wird. Einen Überblick über die Neuerungen von Safari auf iPhone, iPad und Mac findet ihr hier.

Die Safari Technology Preview beinhaltet so etwa schon jetzt die neuen Tab-Gruppen, auch Live Text kann bereits in der Preview genutzt werden – auf einem M1-Mac. Ebenso bereits in der Preview enthalten sind die Quick Notes sowie die neuen und verbesserten Safari-Erweiterungen, die ab iOS 15 erstmals auch auf das iPhone kommen. Den Download für macOS Big Sur findet ihr hier bei Apple. Wer bereits macOS Monterey nutzt, findet hier den entsprechenden Download.

Safari Technology Preview 126 im zweiten Anlauf erschienen

Apple hatte die Safari Technology Preview 126 bereits in der letzten Woche erstmals veröffentlicht, der Download wurde dann allerdings bereits kurz darauf wieder zurückgezogen, nachdem nicht näher konkretisierte Probleme damit aufgetreten waren. Nun ist die Safari Technology Preview 126 wieder verfügbar.

Die Installation ist kostenlos und ohne vorherige Registrierung möglich. Sie ersetzt nicht die reguläre Version von Safari auf einem Mac, sondern kann parallel zu dieser genutzt werden, was gerade be einer öffentlichen Beta einer neuen Hauptversion eine wichtige Eigenschaft ist. macOS 12 Monterey wird im Herbst für alle Nutzer erscheinen, aktuell liegt die erste öffentliche Beta bei den Entwicklern.

