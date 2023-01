Home Hardware Dell kündigt 32″ 6k-UltraSharp-Display als Konkurrenz für das Pro Display XDR an

Apples Pro Display XRD wurde im Dezember 2019 erstmals vorgestellt und geht somit bereits in das vierte Jahr. Die technischen Daten sind unverändert, genauso wie der Preis. Ab 5499 Euro geht es los. Wem das preislich unangemessen erscheint, bekommt dieses Jahr von Dell eine spannende Alternative angeboten.

Dell 32″ 6k UltraSharp-Display angekündigt

Externe Monitore gibt es wie Sand am Meer, doch das angekündigte Modell von Dell sticht heraus. Da wären zunächst einmal die üblichen Daten: Es ist ein 32″-Monitor mit einer 6k-Auflösung und integriertem Thunderbolt-Hub, der zudem 140 Watt PD anbietet – so kann auch das MacBook Pro 16″ geladen werden. Hinzu kommt noch eine Webcam, die mit einer Auflösung von 4k aufwartet. Was das Display zusätzlich interessant macht, ist das verwendete Panel. Hierbei handelt es sich um ein IPS-Display mit einer neuen Schwarzwert-Technologie. Diese soll die Farbe Schwarz um 41% intensiver darstellen als vergleichbare Modelle. Hinzu kommen Verbesserungen bei der Farbbrillianz und der P3-Farbraum soll zu 99% abgedeckt sein. Anbei einmal eine kurze Übersicht der neuen Spezifikationen:

31,5-Zoll-6K-Panel (6144 x 3456)

IPS Black-Technologie

HDR 600 zertifiziert

2000:1 Kontrast

99% DCI-P3

100% sRGB

Integrierte 4K HDR CMOS Webcam

Verstellbar mit 20-Grad-Neigung

Zwei 14-W-Lautsprecher

Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung

Thunderbolt 4/USB-C-Hub

140-W-Ladefunktion für Laptops

2x Thunderbolt 4-Anschlüsse

3x USB-C-Anschlüsse

2x USB-A-Anschlüsse

HDMI 2.1

Mini DisplayPort 2.1

2,5 GB Ethernet-Anschluss

Sicherheitsschloss-Steckplatz

Zu den nach vorne gerichteten Pop-Out-Anschlüssen gehören zwei USB-C und ein USB-A

Verbinden Sie zwei Computerquellen mit Bild-für-Bild- und Bild-in-Bild-Unterstützung

Kompatibel mit Mac und Windows

Kommt in der ersten Jahreshälfte 2023 auf den Markt

Die technischen Spezifikationen lesen sich auf jeden Fall beeindruckend, wenngleich die Optik etwas ungewöhnlich und nicht ganz auf dem Niveau des Pro Display XDR ist. Leider bleibt Dell zwei wichtige Informationen schuldig. Das wären einmal der Preis und den konkreten Marktstart. Der Hersteller kündigte lediglich an, den neuen Monitor in der ersten Jahreshälfte 2023 auf den Markt zu bringen.

