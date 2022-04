Home Daybreak Apple Zwei Macs im Sommer? | neuer Apple-Charger? | WhatsApp baut Feature um – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple bringt vielleicht bald ein neues USB-C-Ladegerät, das hat das Unternehmen selbst – nun – nicht ganz freiwillig angedeutet. Ein solches könnte sich für den ein- oder anderen Nutzer als nützlich erweisen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apple hat zwar leistungsfähige Ladegeräte, die blanke Innovation ist in dieser Ecke des Zubehörs aber nicht ausgebrochen. Die kompakte GAN-Technik wird erst beim MacBook Pro 16 Zoll-Charger eingesetzt, dafür ist USB-C schon lange angesagt. Aktuell befindet sich offenbar ein weiteres Ladegerät bei Apple in der Entwicklung. Mit 35 Watt lädt es zwar nicht rasend schnell, soll aber zwei Ports haben, was etwa für die Kombination iPhone und Apple Watch ideal wäre, hier dazu mehr.

Kommen zwei Macs im Sommer?

Das sagt zumindest Mark Gurman. Er ist davon überzeugt, dass Apple etwa das MacBook Air 2022 bald vorstellen wird, während andere Beobachter das nicht so sehen, hier die Details.

WhatsApp baut ein Feature um

WhatsApp ändert die Art, wie Medien in Chats mit selbstlöschenden Nachrichten behandelt werden, diese werden in Zukunft nicht mehr automatisch in den Aufnahmen gespeichert, auch wenn die entsprechende Voreinstellung gesetzt ist, hier die Infos.

TSMC trotzt der Krise

Krieg? Corona? Inflation? Alles kein Thema für TSMC, der Halbleitergigant schreibt unverdrossen Rekord um Rekord in seine Bücher, allerdings wird sich dieser ewige Lauf womöglich nicht mehr ganz so ewig fortsetzen, hier die Details.

Apple Arcade wächst wieder

Und dann gibt es noch einige Neuzugänge bei Apple Arcade, über die wir euch auch noch informieren wollten, hier gibt es die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Montag wünschen.

