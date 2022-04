Home Apps WhatsApp ändert Umgang mit Medien bei verschwindenden Nachrichten

WhatsApp ändert Umgang mit Medien bei verschwindenden Nachrichten

WhatsApp bringt eine Verbesserung für die automatisch gelöschten Nachrichten. Hier werden mitgeschickte Medien wie Fotos oder Videos nicht mehr automatisch in den Aufnahmen gespeichert, wenn diese Einstellung aktiv ist.

WhatsApp arbeitet an einer Verbesserung der Funktion automatisch gelöschter Nachrichten. Seit einiger Zeit können Nutzer bereits einstellen, dass Nachrichten beim Empfänger nach einer festgelegten Zeit automatisch gelöscht werden. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird das in den Chat-Eigenschaften angezeigt. Allerdings gab es hier eine etwas inkonsequente Umsetzung beim Umgang von gesendeten Medien.

Wenn die Einstellung gesetzt ist, alle empfangenen Medien automatisch zu speichern, geschieht das Stand jetzt auch bei Medien in Chats mit verschwindenden Nachrichten, das ist nicht ganz im Sinne dieser Funktion.

WhatsApp ändert Verhalten von verschwindenden Nachrichten zunächst in der Beta

In Zukunft werden Fotos, GIFS, Videos und andere Medien, die in Chats mit verschwindenden Nachrichten geschickt werden, nicht mehr automatisch in den Aufnahmen gespeichert, auch wenn diese Voreinstellung aktiv ist. Allerdings können Medien nach wie vor manuell gesichert werden.

Die Neuerung wird zunächst in der Beta von WhatsApp ausgerollt, später dann folgt sie für alle Nutzer von iOS und Android. Wann die Neuerung für alle Nutzer umgesetzt sein wird, ist noch nicht klar.

In einer weiteren Meldung hatten wir über den neuen Player für Sprachnachrichten in WhatsApp berichtet.

