Apple leakt eigenes USB-C-Dual-Port-Ladegerät

Apple könnte in näherer Zukunft ein neues Dual-Port-USB-C-Ladegerät vorstellen. Es wäre der erste Charger seiner Art in Apples Lineup und könnte sich in der täglichen Nutzung als nützlich erweisen. Allerdings hat Apple den versehentlichen Leak umgehend eingefangen.

Hat Apple ein neues Ladegerät in der Pipeline? Es sieht ganz so aus. Denn das Unternehmen hatte unlängst selbst ein neues Netzteil geleakt. Kurzfristig waren Supportinformationen auf einer Apple-Website zu finden, die von der Seite 9to5Mac entdeckt worden waren.

Diese hatte Apple zwar umgehend wieder entfernt, doch es sie deuten darauf hin, dass der beschriebene Charger bereits fertig ist.

Apples mutmaßlicher Dual-Port-Charger könnte praktisch sein

Dieses Ladegerät lädt zwei Geräte per USB-C mit 35 Watt – für ein MacBook etwas mager, allenfalls ein MacBook Air lässt sich damit laden. Allerdings wäre ein solcher Charger praktisch, um etwa ein iPhone oder ein iPad oder eine Apple Watch zu laden. Das Gerät soll laut Apples Dokumentation auch Power Delivery unterstützen. Ein iPhone 13 kann so etwa mit bis zu 27 Watt geladen werden und die neue Apple Watch Series 7 lädt auch zügiger auf als ihre Vorgänger, wenn sie in der Stimmung ist.

Dieses neue Ladegerät könnte auf der Galliumnitrid-Technik basieren, die bereits von anderen Herstellern wie Anker lange genutzt wird und Apple erstmals und bis jetzt einzig am MacBook Pro 16 Zoll zum Einsatz bringt. Diese Netzteile sind kompakter und werden bei gleicher Leistung weniger heiß. Noch ist allerdings völlig offen, wann ein solcher Charger auf den Markt kommen könnte. Wie zuvor berichtet, soll Apple ein neues Ladegerät in Vorbereitung haben.

