AppSalat: Diese Neuerungen hat Apple Arcade im April 2022 zu bieten

Apple veröffentlichte den allfälligen Fahrplan für neue Spiele auf Apple Arcade in diesem Monat, so wie es sich auch für einen neuen Monat gehört. Welche Titel im April dazukommen, lest ihr in diesem AppSalat.

Pocket Build+

Zu Beginn des Monats erschien Pocket Build+. Das Plus haben wir im Namen, da es sich hier um eine Variante von Pocket Build ohne Werbungen oder In-App-Käufe handelt. Darin baut man seine eigene Welt auf, man muss sie bewirtschaften und mit Geld neue Gegenstände dazu kaufen. Das Ganze erinnert ein klein wenig an Hay Day und Co. Besonders positiv fällt dabei die minimale 3D-Grafik von Pocket Build auf. Erhältlich ist es für das iPhone und das iPad.

Sonic Dash+

Temple Run und Subway Surfers dürfte für die wenigsten ein Fremdbegriff sein. Ein Spiel, welches demselben Prinzip folgt, ist Sonic Dash. Dieses wurde am 8. April als Sonic Dash+ neu veröffentlicht, allerdings ohne Werbungen und Käufe in der App. Der Sinn dahinter blieb jedoch unverändert. Das bedeutet, dass man nach wie vor so weit wie möglich durch den gegebenen Parcour mit Sonic oder einem seiner Freunde laufen muss. Ist denkbar simpel, sorgt dennoch für mehrere Stunden Spielspaß.

Gear.Club Stradale

Gear.Club Stradale wurde schon am 8. März gemeinsam mit dem neuen iPhone SE der dritten Generation auf der Apple-Keynote angekündigt. Nun kann man das Rennspiel, welches sich in der Toskana in Italien zuträgt, seit 8. April endlich ausprobieren. Man fährt mit seinen Gegnern um die Wette und baut den eigenen Fuhrpark aus. Durch Verbesserungen an den Autos sorgt man dafür, dass man weiterhin gegen die Kontrahenten ankommt. Der Titel startet auf iOS, iPadOS, macOS und tvOS durch.

Pro Snooker & Pool 2022+

Pro Snooker & Pool 2022+ wird ab dem 15. April für iOS, iPadOS und macOS zu haben sein. Wie der Name des Games schon vermuten lässt, haben wir es mit einem Snooker- und Poolspiel zu tun, welches ein realistisches Spielerlebnis und eine ausgereifte 3D-Festkörper-Physik verspricht. Es soll für Gelegenheits- und auch Hardcorespieler leicht zugänglich sein.

Bau-Simulator 2+

Gleichzeitig mit Pro Snooker & Pool 2022+ wird auch der Bau-Simulator 2+ für Abonnenten von Apple Arcade freigeschaltet. Auch hier ist der Name Programm. Ihr gründet zuerst ein eigenes Bauunternehmen und müsst dann die gegebenen Aufgaben erfüllen. Dafür gibt es über 40 original lizensierte Baufahrzeuge, darunter welche von Caterpillar, Liebherr und weiteren bekannten Herstellern.

Moonshot – Reise nach Hause

Gleich wie Gear.Club Stradale, ist Moonshot erstmals im App Store vertreten, dabei auch gleich auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Es ist in 126 Level und sieben Welten unterteilt und erfordert ein wenig Denkvermögen. Man muss nämlich Moon Pi, die Spielfigur, durch Ziehen und Loslassen so durch die Schwerkraftfelder des Weltalls katapultieren, sodass der kleine Mond schwarzen Löchern oder anderen Fallen ausweicht. Mit Moonshot geht es am 22. April los.

Prune+

Das Schlusslicht des Monats bildet Prune+ am 29. April. Eure Aufgabe besteht in Prune+ darin, dass ihr das Sonnenlicht auf einen Baum lenkt, sodass dieser wächst und sich formt. Gleichzeitig müsst ihr die „Gefahren einer feindseligen Welt“ abwehren. Der Titel kam bereits in seiner Originalversion gut an und nun gibt es ihn ohne In-App-Käufe oder Werbung.

