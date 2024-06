Home Daybreak Apple YouTube kündigt VPN-Schlitzohren | iOS 18 bohrt 3D Videos auf | M4-Macs noch 2024 – Daybreak Apple

Das iPhone 15 Pro ist das erste iPhone, mit dem man räumliche Videos aufnehmen kann. Die lassen sich zwar nur auf der Vision Pro abspielen, aber Apple tut alles, um sie bei den Nutzern beliebt zu machen. Hierfür legt man unter iOS 18 einen weiteren Schalter um.

Apples iPhone 15 Pro ist das erste iPhone, mit dem sich räumliche videos aufnehmen lassen. Diese können einzig auf der Vision Pro richtig gewürdigt werden, Apple ist aber durchaus daran interessiert, dieses neue Format bei Nutzern ins Gespräch zu bringen. Unter iOS 18 können räumliche Videos nicht mehr nur mit Apples Stock-Kamera-App aufgenommen werden, hier dazu mehr.

VPN-Trick bei YouTube Premium funktioniert nicht länger

Wer YouTube ohne Werbung sehen oder den Streamingdienst YouTube Music nutzen wollte, konnte lange viel Geld sparen, indem die Registrierung per VPN in einem Land mit deutlich niedrigeren Gebühren vorgenommen wurde. Das will YouTube aber nun nicht mehr hinnehmen, wer diesen Trick nutzt, soll jetzt sparen, hier die Infos.

Erste Macs mit M4 kommen noch dieses Jahr

Apples erste Macs mit M4-Chip werden wohl schon recht bald auf den Markt kommen. Noch in diesem Jahr könnte Apple einige Modelle mit dem neuen SoC auf den Markt bringen, hier die Infos. Der M4 ist der erste Chip aus der Apple Silicon-Reihe, der mit Blick auf die optimierte Performance bei der Ausführung von KI-Tasks entwickelt wurde.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Gibt es noch eine Chance, US-Zahlungsdiensten wie Paypal oder Apple Pay eine europäische Alternative entgegenzusetzen? Man mag daran zweifeln. Allerdings hindert das einige europäische Banken nicht daran, es ein weiteres Mal zu versuchen, mit ungewissem Erfolg, hier die Infos.

Neues Futter für Apple TV ist auf dem Weg.

Der Streamingdienst von Apple erhält neue Serien und Filme. Was sich bei Apple TV+ in nächster Zeit so tut, dazu mehr hier.

Mit Lieferando könnt ihr jetzt sparen, wenn ihr Prime-Kunden seid.

Wer Amazon Prime noch nicht gekündigt hat, erhält nun einen weiteren Grund, Kunde zu bleiben: Prime-Kunden können mit Lieferando Plus nun bei der Essenslieferung sparen, hier die Infos.

