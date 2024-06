Home Hardware Vision Pro: Brillen-App Store öffnet in weiteren Ländern

Der visionOS-App Store kommt in weitere Märkte. In Vorbereitung auf die Markteinführung der Brille in weiteren Ländern wird der App Store nun ebenfalls in ersten Ländern außerhalb der USA geöffnet. Deutschland wird in der zweiten Welle sein.

Apple bringt die Vision Pro in erste Märkte außerhalb der USA und damit einhergehend muss der App Store für visionOS naturgemäß auch in weiteren Ländern geöffnet werden, Apple hat nun den Zeitplan für die Öffnung des Stores der Computerbrille ein wenig konkretisiert.

China und Hongkong zuerst

Zunächst wird Apple den App Store für die Vision Pro für visionOS-Apps in China, Hongkong, Singapur und Japan öffnen. Ab Freitag können Entwickler Apps in den App Store einbringen, die entweder für die Brille optimiert, oder angepasste iPad-Apps sind.

Deutschland gehört zur zweiten Welle

In einer zweiten Runde wird der visionOS-App Store dann auch in Deutschland, Frankreich, Kanada, Großbritannien und Australien an den Start gehen, dies wird am 12. Juli geschehen, am selben Tag wird auch die Vision Pro in Deutschland auf den Markt kommen.

Apple hatte auf der WWDC 2024 den Marktstart der Vision Pro in den ersten Ländern außerhalb der USA angekündigt. Derweil arbeitet man in Cupertino wohl an einer Budget-Version der VR-Brille, diese könnte in ein bis zwei Jahren auf den Markt kommen. Sie wird zu Preisen im Bereich eines Highend-iPhones erwartet.

