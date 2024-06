Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Coming-of-Age-Serie „Me“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Coming-of-Age-Serie „Me“ an

Netflix ruft nun auch hierzulande für die Bestandskunden 19,99 Euro für seinen Premiumtarif auf, ein mutiger Schritt. Apple TV+ baut seinen Katalog kontinuierlich aus und kündigt nahezu jeden Tag neue Inhalte an.

Trailer für die Serie „Me“ ist nun verfügbar

Die Serie „Me“ ist eine Kombination aus Live-Action und Coming-of-Age-Story. Die Serie folgt einem 12-jährigen Jungen namens Ben, der sich in der Mittelstufe befindet (mit Tyrannen, Schwärmereien und Schulbällen!), während er sich an eine neu zusammengewürfelte Familie UND die Erkenntnis gewöhnt, dass er Superkräfte hat. Im Laufe der ersten Staffel begibt sich Ben auf eine Reise der Selbstfindung und lernt, was es wirklich bedeutet, Superkräfte zu haben. Er findet in seiner Stiefschwester Max eine Verbündete, die ihm hilft, diese Kräfte zu nutzen und die Geheimnisse hinter den Mysterien und Tragödien seiner Gemeinde aufzudecken … und das alles, während er versucht, sich damit zu arrangieren, was es bedeutet, Ben zu sein. Klingt etwas kompliziert, der Trailer verschafft euch einen besseren Ersteindruck:

„Me — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In der Serie sind Lucian-River Chauhan („Encounter“) als Ben Vasani, Abigail Pniowsky („Arrival“) als Max Davis, Dilshad Vadsaria („Second Chance“) als Elizabeth Vasani, Amanda Reid („Miss Juneteenth“) als Carter Kennedy und Jessy Yates („Pulse“) als Morgan zu sehen. In weiteren Gastrollen sind Kyle Howard („Orange County“) als Phil Davis und Sharif Atkins („NCIS: Hawaii“) als Darren Kennedy mit von der Partie.

Läuft Mitte Juli an

Die erste Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden und wird gegen Mitte Juli anlaufen. Konkret hat sich Apple TV+ den 12. Juli 2024 als Starttermin ausgesucht. Unklar ist derzeit, ob vom Start weg alle Folgen abrufbar sein werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

