WWDC 2024 ist angekündigt und KI wird das Schlüsselthema – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Die WWDC ist angekündigt. Die weltweite Entwicklerkonferenz 2024 wird nicht ganz Anfang, sondern eher Mitte Juni stattfinden. Ein quasi gesetztes Thema hat sie auch schon, es kommt wenig überraschend, aber man kann definitiv sagen: Die Spannung ist groß.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat die WWDC 2024 offiziell angekündigt: Die Veranstaltung wird Mitte Juni stattfinden, größtenteils online, wie gehabt, nur wenige Entwickler können einen Ortstermin wahrnehmen und dafür muss man sich bewerben. Die Veranstaltung läuft wieder eine Woche und auf der Keynote – und in den Panels der folgenden Tage, lernen die Developer einiges über iOS 18 und Co.

KI ist Trumpf

Die WWDC hat auch schon ihr Schlüsselthema verpasst bekommen: Apple macht bekanntlich gern die ein- oder andere Andeutung im Vorfeld einer WWDC und diesmal war sie nicht sehr subtil: KI ist das alles dominierende Thema auf der WWDC 2024.

Das iPHone braucht in China eine chinesische KI

Es zeichnet sich ab, was bereits zuvor vermutet worden war: Wenn Apple dem iPHone in China ein großes Sprachmodell spendieren möchte, muss man sich auf eine chinesische KI einlassen. Apple befindet sich offenbar genau mit diesem Ziel aktuell in Verhandlungen, um eine solche Vereinbarung zu schließen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apps im Abo sind eine Plage: Viele Kunden fluchen inzwischen über eine Unzahl von Anwendungen, die sich nur noch gegen monatliche Zahlungen vernünftig nutzen lassen. Leider könnte demnächst eine weitere, bislang noch beliebte App hinzukommen, hier dazu mehr.

Hat Apple die HomeKit-Router aufgegeben?

Diesen Eindruck zumindest kann man durchaus bekommen: Apple hat über die Jahre nicht mehr als zwei Geräte zertifiziert und Bewegung ist in dieser Sache schon lange nicht mehr zu bemerken. Ob es mit diesem Projekt noch weitergeht? Ungewiss.

Kommt einmal ein Glas-MacBook?

Spannend ist es, dieses Patent, aber spannende Patente gibt es von Apple lastwagenweise. Immerhin: Dieses Patent hat das Potenzial, ein tatsächlich spannendes Produkt zu werden, wenn es einmal kommt.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

