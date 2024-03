Home Apps Ungewisse Zukunft für Affinity Suite: Serif Labs von Canva aufgekauft

Ungewisse Zukunft für Affinity Suite: Serif Labs von Canva aufgekauft

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. März 2024 um 14:57 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Wer Bilder und Grafiken auf dem Mac bearbeiten will, muss schon lange nicht mehr auf Adobe setzen. Unsere Empfehlung diesbezüglich hört seit einigen Jahren auf den Namen „Affinity Suite“ von Serie Labs. Eine Empfehlung, die wir zukünftig nur noch mit Vorsicht aussprechen werden. Grund ist die Übernahme durch Canva.

Serif Labs wird von Canva übernommen

Die Affinity Suite von Serif Labs hat sich eine feste Nutzergemeinde sichern können, unter anderem die konstanten Updates sowie der Einmalpreis sind zentrale Gründe dafür. Gründe, die trotz anderslautende Beteuerungen nicht mehr in alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt sein dürften. Das liegt daran, dass der australische Grafik-Spezialist Canva, ein abobasierter Service, Serif Labs für rund eine Milliarde Dollar übernommen hat, wie unter anderem hier nachzulesen ist. Häufig gestellte Fragen beantwortet Serif Labs auf dieser Webseite

Änderungen sind ausgeschlossen – vorerst

Canva hat zugesichert, die 90 Mitarbeiter am Standort in Nottingham/England zu übernehmen und zunächst eigenständig weiter arbeiten zu lassen. Außerdem soll es zudem in absehbarer Zukunft weiterhin regelmäßige Updates geben und die Software als Einmalpreis verfügbar sein. Doch Canva setzt seit Jahren auf ein recht hochpreisiges Abo und angesichts des Kaufpreises ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch für Affinity Suite ein Abo-Modell kommen wird. Canva stellt sich mit dem Deal breiter auf, um mit Adobe konkurrieren zu können.

Aktuell im Angebot

Wer die potenziellen Veränderungen einmal ausklammert, bekommt ein leistungsstarkes Softwarepaket an die Hand, welches kaum Wünsche offen lässt. Deshalb weisen wir darauf hin, dass die Software direkt auf der Webseite aktuell mit einem Preisnachlass von 30% verfügbar ist, Add-Ons werden 50% günstiger angeboten

