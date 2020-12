Home iPhone Wireless Charging am iPhone 12 bricht ab: Apple arbeitet an Lösung

Apple arbeitet offenbar an einer Lösung für das Problem, dass Wireless Charging mit Produkten verschiedener Hersteller nicht funktioniert. Der Ladevorgang wird hier immer wieder unterbrochen. Habt ihr dieses Problem auch und wenn ja, mit welchen Produkten von welchem Hersteller tritt es auf?

Ein weiteres Problem, das wir in Zusammenhang mit dem iPhone 12 bis jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, wird offenbar bald schon von Apple beseitigt. Es betrifft das drahtlose Laden der neuen iPhones und zwar nicht per MagSafe, sondern mittels zertifizierter Qi-Ladegeräte.

Ein Autor von 9to5Mac musste die Erfahrung machen, dass alle drei seiner Wireless Charger das neue iPhone 12 (Affiliate-Link) nicht zuverlässig laden konnten. Dabei handelte es sich sämtlich um Geräte des Herstellers Choetech. Immer wieder stoppte der Ladevorgang, bevor der Akku voll geladen war.

Apple hatte auf seine Anfragen zunächst nicht reagiert, betroffen von dem Problem waren allerdings noch deutlich mehr Nutzer und einer von ihnen hatte im Kontakt mit Apples Support mehr Glück.

Apple arbeitet an zeitnaher Lösung

Ein 9to5Mac-Leser geriet an einen Apple-Support-Mitarbeiter, der dessen Problem verstand und eine Lösung in Aussicht stellte. Apple, so ließ er durchblicken, arbeite an einer Lösung dieses Problems. Innerhalb weniger Tage sollte es beseitigt werden.

Apple sei dieses konkrete Verhalten des iPhone 12 also tatsächlich bekannt, vergewisserte sich der Leser. Apple sei sich des Problems bewusst, versetzte der Support. Man habe sich damit beschäftigt und eine Lösung sei bald verfügbar.

Habt ihr auch ein unregelmäßiges Ladeverhalten beim iPhone 12 mit euren Drahtlosladegeräten beobachtet?

