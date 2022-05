Home Apple Wildes Gerücht: Will Apple Gaming-Riesen EA kaufen?

Wildes Gerücht: Will Apple Gaming-Riesen EA kaufen?

Apple ist angeblich am Kauf von EA interessiert. Der Spiele-Publisher hat ein prall gefülltes Portfolio erfolgreicher Titel und eine halbe Milliarde aktiver Spieler. Allerdings soll das Unternehmen nach einem Käufer suchen.

Apple könnte sich auch mit einem eigenen großen Spiele-Publisher versorgen, nachdem bereits Microsoft und Sony hier Fakten geschaffen haben. Gerüchten nach soll Apple an Electronic Arts (EA) interessiert sein. Das Unternehmen soll sich aktuell auf der Suche nach einem potenziellen Käufer oder Partner befinden.

Wie es heißt, schwebt EA eine Fusion vor, sodass CEO Andrew Wilson seinen Job behalten könnte. EA kann auf ein großes Portfolio an Games verweisen und hat etwa Erfolgstitel wie Apex Legends, Madden und Die Sims im Programm.

Auch Amazon und Disney interessiert

EA wollte zur Sache erwartungsgemäß keine Angaben machen und erklärte lediglich, man handle aus einer Position der Stärke, habe 500 Millionen aktiver Spieler und sehe einer großartigen Zukunft entgegen. Wie es weiter heißt, sollen auch Amazon und Disney am Kauf der Firma interessiert sein, die vor Jahrzehnten aus einer Apple-Abspaltung hervorgegangen war. Apple hat aktuell nur Apple Arcade im Gaming-Segment am Markt, damit wird man aber keine relevante Größe in dem Bereich.

Wie wahrscheinlich es allerdings ist, dass Apple EA nun wirklich kauft, ist offen. Erst vor kurzem äußerte sich Tim Cook noch zu größeren Übernahmen, Apfelpage.de berichtete. Dabei erklärte er, zumindest für die nähere Zukunft sei eine größere Übernahme keine Priorität.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!