Home iPhone Weniger China: iPhone 14-Kamera mit Komponenten von LG

Weniger China: iPhone 14-Kamera mit Komponenten von LG

Weniger China im iPhone: Apple setzt bei der Frontkamera im iPhone 14 wohl überraschend erstmals auf einen südkoreanischen Fertiger. Damit würden chinesische Auftragsfertiger Zuschläge für Komponentenlieferungen verlieren, Hintergrund sind offenbar Qualitätsprobleme.

Apple möchte im iPhone 14 offenbar vermehrt auf Komponenten aus Südkorea setzen. Bei der Frontkamera kommt so nun scheinbar das Unternehmen LG Innotek zum Zug, wie aus südkoreanischen Medienberichten hervorging. Die LG-Tochter ist schon länger Bestandteil der Lieferkette Apples.

Bis jetzt hatte Apple die Komponenten für die Frontkamera im iPhone zumeist von chinesischen Unternehmen und dem japanischen IT-Konzern Sharp bezogen, der inzwischen zum taiwanischen Hardwareriesen Foxconn gehört. Ursprünglich war geplant, Kameramodule von LG Innotek erst im iPhone 15 einzusetzen, doch der Zeitplan wurde nun offenbar beschleunigt.

Probleme mit der Qualität bei chinesischen Zulieferern

Wie es weiter heißt, sei der ausschlaggebende Grund für den angepassten Zeitplan wohl, dass es vermehrt zu Qualitätsproblemen mit den Komponenten aus China gekommen sei. Die Frontkamera macht in der Fertigung rund ein Drittel des Preises der Hauptkamera aus, allerdings wurde die Einheit für das iPhone 14 in der Kalkulation schon dreimal teurer. Grund dafür ist die Einführung neuer Funktionen, so soll die Frontkamera im iPhone 14 etwa erstmals auch über einen Autofokus verfügen, Apfelpage.de berichtete.

LG Innotek liefert bereits Komponenten für die Hauptkamera, etwa für die optische Bildstabilisierun,g doch die nun zu erwartenden zusätzlichen Aufträge sind ein Riesengeschäft für die LG-Tochter, die sich über ein dickes Auftrags-Plus wird freuen können.

Apple hatte zuletzt auch bei einem anderen Teil des iPhone 14 Probleme mit chinesischen Fertigern, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Auch hier hat man einstweilen Konsequenzen gezogen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!