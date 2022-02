Home Apps WhatsApp testet Änderungen bei der Kamera-Funktion

WhatsApp testet Änderungen bei der Kamera-Funktion

WhatsApp arbeitet an einer neu gestalteten Nutzung der Kamera-Funktion zum Versenden von Fotos aus der App heraus. Diese Neuerungen sind bereits Teil der öffentlichen Beta, dürften also in nicht allzu ferner Zukunft auch für alle Nutzer verfügbar werden.

WhatsApp hat damit begonnen, die Einführung einer geänderten Gestaltung der Kamera-Funktion vorzubereiten. Diese soll den Zugriff auf die eigenen Fotos in der Galerie sowie den Aufruf der Kamera-App von iOS erleichtern.

Zugleich werden die letzten Fotos, die der Nutzer aufgenommen hat, weniger schnell aufgerufen. Die Neuerungen sind bereits Teil der Beta-Version 22.4.0.72, damit können Teilnehmer der Beta diese Änderungen bereits sehen, sie werden allerdings womöglich nicht allen Beta-Nutzern bereits jetzt angezeigt.

Hier findet sich die konkrete Umsetzung der Änderungen.

WhatsApp arbeitet an der Einführung diverser neuer Funktionen

Zuletzt war bekannt geworden, dass auch die Einführung der Reaktionen auf Nachrichten vorbereitet wird. Wie diese aussehen werden, hatten wir in einer früheren Meldung aufgegriffen. Auch eine iPad-App von WhatsApp ist noch immer im Gespräch, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Hier sollten sich die Nutzer allerdings keine allzu großen Hoffnungen auf eine zügige Umsetzung machen. Hätte WhatsApp gewollt, hätte es schon vor Jahren eine iPad-App geben können.

In der Regel lässt sich WhatsApp bei der Einführung neuer Features relativ viel Zeit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!