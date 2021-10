Schwarzer Montag bei Facebook: Störungen halten an, Aktie stürzt ab

Facebook bekommt seine Systeme nicht wieder zum Laufen. Der Ausfall ist so groß, dass auch die internen Tools der Mitarbeiter betroffen sind: Niemand könne vernünftig arbeiten, heißt es von Beschäftigten. Die Aktie von Facebook gab gegen Abend kräftig nach.

Dieser Ausfall geht doch ein wenig über die kleineren und mittleren Störungen hinaus, die alle Onlinedienste von Zeit zu Zeit treffen. Schon seit etwa zwei Stunden erfahren die Dienste von Facebook einen so umfassenden Ausfall, wie es ihn lange nicht mehr gab.

Die Störungen halten noch immer an, doch nicht nur Facebook selbst, der Facebook Messenger und Instagram sowie auch WhatsApp sind wie berichtet davon betroffen, auch die internen Systeme von Facebook funktionieren nicht. Alles, einschließlich der Umgebung Workplace, einer internen Kolaborationsplattform für Mitarbeiter, versagt den Dienst. Niemand könne irgend etwas arbeiten, werden Mitarbeiter zitiert.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company.

