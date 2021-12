Home Deals iTunes Movie Mittwoch: Heute „Space Jam: A New Legacy“ für 1,99€ leihen

Abseits des 2021er Countdown gibt es am heutigen Mittwoch noch den sogenannten iTunes Movie Mittwoch. Und heute gibt sich der aktuell beste Basketballer der Welt die Ehre, der gemeinsam mit den Looney Tunes das Spiel seines Lebens gewinnen muss.

Willkommen zum Space Jam! NBA-Spieler und Pop-Ikone LeBron James und sein Sohn Dom werden von einer bösartigen K.I. in die digitale Welt entführt. Um wieder in die echte Welt zurückzukehren, muss LeBron Bugs und Lola Bunny und den anderen notorisch undisziplinierten Looney Tunes in einem Match gegen die digitalisierten Basketball-Champions der K.I. zum Sieg verhelfen: Ein starkes Team aus NBA- und WNBA-Stars mit völlig neuen Kräften. Das Match der Tunes gegen die Goons wird zur größten Herausforderung seines Lebens und wird LeBrons Beziehung zu seinem Sohn für immer verändern. Bei diesem Spiel zeigt sich, was sich alles erreichen lässt, wenn man sich nur treu bleibt. Die allseits bereiten Tunes brechen mit Konventionen, nutzen ihre einzigartigen Talente und überraschen selbst den „King“ James mit ihrem eigenwilligen Spielstil.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

