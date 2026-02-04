WhatsApp Privatsphäre: Schwere Vorwürfe gegen Meta

WhatsApp ist der wohl meistgenutzte Messenger in Deutschland und weiten Teilen Europas. Mutterkonzern Meta verspricht durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung höchsten Datenschutz. Ein Bericht lässt nun erneut Zweifel an diesem Privatsphäre-Versprechen für WhatsApp aufkommen.

Sind Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt, bedeutet das, dass außer Sender und Empfänger niemand Zugriff auf die übermittelten Daten hat. Einem Bericht von Bloomberg nach behauptet nun ein ehemaliger Geschäftspartner von Meta, dass der Facebook-Konzern dennoch ungehindert mitlesen kann.

Meta beschwört technische Unmöglichkeit

Dem Bericht nach laufen aktuell entsprechende Ermittlungen, die den Vorwürfen nachgehen. Die Nachrichtenagentur zitiert Meta, das eine Unterwanderung der Verschlüsselung als „technisch unmöglich“ zurückweist. Tatsächlich gibt es derzeit wohl keine Methode, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen auszuhebeln, wenn Nutzer das nicht explizit einstellen.

Nutzt ihr WhatsApp regelmäßig, vertraut ihr Meta in Sachen Datenschutz? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.