Aktuell könnt ihr Apple Music drei Monate zum Preis von einem testen.

Die Aktion nicht nur auf Neukunden, auch frühere Abonnenten sind teils qualifiziert.

Anschließend läuft das Abo kostenpflichtig weiter.

Die Nutzerbasis von Apple Music soll wieder einmal wachsen. Hierfür hat Apple eine neue Aktion aufgelegt: Apple Music lässt sich aktuell für eine Testphase von drei Monaten buchen, dafür fällt einmalig nur eine Gebühr von 10,99 Euro an, ihr bekommt also zwei Monate geschenkt.

Der entsprechende Hinweis ist in der Musik-App auf iPhone, iPad und Mac zu finden.

Apple Music-Aktion richtet sich nicht nur an Neukunden

Dieses Angebot zielt zwar in erster Linie auf Neukunden, doch auch Nutzer, die Apple Music früher schon abonniert hatten, können teilweise von der Aktion profitieren. Wie üblich bei diesen Angeboten, läuft das Abo im Anschluss zu den regulären Konditionen kostenpflichtig weiter.

Das Abo ist dann monatlich kündbar. Hierzu ruft ihr eure Abos über euren Apple-Account auf, der sich durch den Tipp auf euer Profil rechts oben im App Store oder der Musik-App öffnen lässt.

Apples Streamingdienst liegt seit Jahren auf dem zweiten Platz bei den Musikstreamingangeboten, an Marktführer Spotify kommt man nicht heran. Allerdings veröffentlicht Apple auch schon lange keine Nutzerzahlen für Apple Music mehr. In den letzten Jahren wurde der Dienst mehrfach aufgewertet: So sind viele Songs inzwischen in verlustfreiem Audio zu hören, auch Spotify bietet inzwischen Lossless Audio an. Zudem gibt es mit Apple Music Classical eine zusätzliche App, die einen Browser für die Suche und Wiedergabe klassischer Musik aus dem Katalog enthält.