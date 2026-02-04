Am Mittwochmorgen ist die App und das Web-Banking der DKB gestört.

Kunden können sich nicht in ihrer App oder über die Website einloggen.

Stattdessen erhalten sie nur eine Fehlermeldung.

DKB-App aktuell gestört

Wenn ihr an diesem Vormittag Probleme mit eurer DKB-App habt, seid ihr nicht allein: Seit 10:45 Uhr kommt es zu gravierenden Problemen bei der deutschen Direktbank.

Kunden können sich nicht in die DKB-App einloggen. Beim Öffnen der Anwendung erscheint lediglich der Hinweis: „DKB Banking nicht verfügbar , Aktuell sind unser Banking und unsere DKB-App vorübergehend nicht erreichbar. Wir arbeiten daran, dass du beides schnell wieder nutzen kannst!“

Wir bitten um dein Verständnis.

DKB will Störung nicht einsehen

Besonders ironisch: Auf der entsprechenden Serviceseite zu möglichen Störungen behauptet die Bank noch unverdrossen: „Derzeit sind uns keine gravierenden Störungen oder Probleme bei der Anmeldung ins Web-Banking und der DKB-App bekannt. Beides sollten wie gewohnt funktionieren.“

Wo die Gründe für die Probleme liegen, ist noch unbekannt, ein Zusammenhang zu einer Betrugsmasche wäre aber denkbar. Dabei konnten Betrüger via Phishing-Mails viele Konten von Kunden leer räumen und sogar Wertpapierdepots auflösen. Eine Sicherheitslücke war allerdings nicht die Ursache, sondern die Nachlässigkeit der Kontoinhaber.

Vereinzelt wurde vor dem Auftreten der großflächigen Störung die zeitweise Implementierung einer zusätzlichen Login-Abfrage beobachtet, denkbar ist, dass es hierbei zu der Störung kam.

Update von 12:15 Uhr

Die Störungen in der App und im Web-Banking sind inzwischen behoben.