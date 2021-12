Home Apps WhatsApp arbeitet an neuem Anruf-Interface

WhatsApp arbeitet an neuem Anruf-Interface

WhatsApp will seine Oberfläche für Anrufe aktualisieren und modernisieren. Entsprechende Anpassungen werden aktuell bereits in der Beta von WhatsApp erprobt. Es soll unter anderem die Auszeichnung sicherer Anrufe verbessert werden. WhatsApp bietet seinen Nutzern schon seit geraumer Zeit Ende-zu-Ende-verschlüsselte Anrufe, die auch von Meta nicht abgehört werden können.

WhatsApp arbeitet aktuell offenbar an einer Modernisierung seiner Anruffunktion. Dieses Feature wird wohl vor allem mit Blick auf die Gruppenanruffunktion überarbeitet, ein Blick in die kommenden Beta-Versionen von WhatsApp zeigt, wie die Oberfläche der WhatsApp-Anrufe in Zukunft aussehen könnte.

Whats-App-Anrufe: Kompakter und moderner

WhatsApp möchte die Oberfläche für Anrufe moderner und effektiver gestalten, diese Änderung soll vor allem Teilnehmern eines Gruppenanrufs Vorteile bieten, wie es aussieht.

WhatsApp soll darüber hinaus auch daran arbeiten, den Nutzern der Anruf-Funktion zu zeigen, ob die Anrufe Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind oder nicht. Bis jetzt steht den Anwendern diese Auskunft im Rahmen ihrer Einzelunterhaltungen zur Verfügung. Wann und ob die Neuerungen in WhatsApp tatsächlich für alle Nutzer verfügbar sein werden, bleibt abzuwarten.

WhatsApp arbeitet parallel an verschiedenen Änderungen und Neuerungen: Zuletzt hatte das Unternehmen einigen Nutzern erstmals Zahlungen per Kryptowährung ermöglicht, Apfelpage.de berichtete. In einer weiteren Aktualisierung wurde es den Nutzern zuletzt ermöglicht, Sprachnachrichten vor dem Senden noch einmal anzuhören, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!