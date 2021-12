Home Sonstiges WhatsApp bietet jetzt Kryptozahlungen für erste Kunden

WhatsApp führt Kryptozahlungen in den USA ein: Ab sofort können im Rahmen eines Pilotprojekts einige wenige Nutzer Zahlungen an andere WhatsApp-Anwender senden. Diese lassen sich zu einem fixen Kurs in US-Dollar konvertieren und auf ein Bankkonto abbuchen.

WhatsApp hat eine interessante neue Funktion vorgestellt, die möglicherweise den Grundstein für eine einschneidende Erweiterung der Funktionalität des Messengers legt. Erstmals können Nutzer Zahlungen mittels Kryptowährung untereinander austauschen. Hierzu nutzt WhatsApp die Lösung des Unternehmens Novi-Integration, die sich ebenfalls im Besitz von Meta befindet. WhatsApp stellt diese neue Funktion aktuell nur einigen wenigen Nutzern im Rahmen eines Pilotprogramms zur Verfügung.

There’s a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

Teilnehmer des Programms können Zahlungen in Paxos Dollar an andere Teilnehmer senden, ganz so, wie sie ein Foto oder ein Video über WhatsApp versenden können. Paxos Dollar ist eine sogenannte Stablecoin, also eine Kryptowährung, die in festem Wechselkurs an eine Zentralbankwährung gebunden ist, in diesem Fall den US-Dollar.

Zukunftstrend oder großer Test?

Empfänger einer Zahlung können ihr Guthaben in Paxos Dollar dann in US-Dollar konvertieren und auf ihr Konto buchen. Die Zahlungen werden ohne Zeitverlust ausgeführt und kosten keine Gebühren. Wie viele Nutzer für die Teilnahme qualifiziert sind, ist ebenso unklar wie die Frage, ob und wann WhatsApp diese Funktionalität auch in andere Märkte bringen möchte.

Meta hatte 2019 erste Pläne für eine eigene Kryptowährung namens Libra vorgestellt, die anteilig durch einen Währungskorb aus Euro- und Dollar-, sowie chinesischen Devisen hinterlegt sein sollte, doch diese Pläne waren auf derart breite Ablehnung gestoßen, dass Meta sie deutlich umgebaut hat. Nicht nur Staaten und Banken, sondern später auch Zahlungsdienstleister wie Visa oder Mastercard waren gegen das Facebook-Geld. Möglicherweise ist der neue Anlauf über WhatsApp erfolgversprechende.

