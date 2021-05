Home Gerüchte Wegen Chipkrise? MacBook Pro mit M2 und Mini-LEDs vielleicht erst 2022

Wegen Chipkrise? MacBook Pro mit M2 und Mini-LEDs vielleicht erst 2022

Das MacBook Pro 2021 mit M2 und Mini-LED-Display kommt vielleicht erst ein Jahr später: Diese Nachricht dürfte für alle Kunden dieses erwarteten Upgrades eine herbe Enttäuschung werden, noch ist aber nichts definitives bekannt.

Das MacBook Pro erhält vielleicht erst etwas später sein Update: Die noch für dieses Jahr erwartete aktualisierte Version des MacBook Pro könnte sich bis in das nächste Jahr verschieben, das berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes zuletzt für Abonnenten.

In einer nicht näher spezifizierten Einlassung beruft man sich auf nicht näher genannte Quellen in Industriekreisen. Diese Nachricht würde alle Mac-Nutzer frustrieren, die sich bereits auf die erwarteten Neuerungen gefreut haben – und die sind nach aktuellem Stand recht attraktiv.

MacBook Pro in neuem Design und mit neuem Chip erwartet

Danach wird allgemein von einem MacBook Pro mit 14,4 Zoll großem Display in vollständig überarbeitetem Design ausgegangen. Auch das 16 Zoll-Modell des MacBook Pro soll ein Update erhalten. Beide Modelle werden mit Apple M2-Chip erwartet, der gegenüber dem M1 noch einmal einen erheblichen Leistungsschub mitbringen dürfte. Er wird dem Vernehmen nach bereits von TSMC gefertigt, Apfelpage.de berichtete. Auch soll ein Mini-LED-Display ebenso wie im neuen iPad Pro zum Einsatz kommen.

Eine Verspätung bis in das Jahr 2022 ist aber leider nicht allzu unwahrscheinlich: Viele dieser neuen Komponenten, angefangen vom M2 bis zu den neuen Mini-LED-Displays, sind auf Halbleiterkomponenten in hoher Güte angewiesen, das könnte zum Problem werden. Die Welt steckt nach wie vor in einer tiefen Halbleiterkrise, die viele Branchen betrifft. Dennoch ist noch nicht alle Hoffnung verloren – bis Herbst ist noch ein wenig Zeit. In einer weiteren Meldung haben wir über ein mögliches neues buntes MacBook Air berichtet, dessen Starttermin aber auch noch völlig offen ist.

