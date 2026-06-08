BREAKING: iOS 27 enthüllt – das müsst ihr wissen

Wenig überraschend stand die diesjährige WWDC 2026 ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz und des System-Feinschliffs. Bei Tim Cooks letzter Keynote als Apple-CEO hat Software-Chef Craig Federighi iOS 27 präsentiert. Wurden die gigantischen Erwartungen an das Gemini-Siri-Upgrade erfüllt? Welche Performance-Schübe gibt es? Wir bringen auf den Punkt, was ihr über das kommende iPhone-Betriebssystem wissen müsst.

Craig Federighi präsentierte iOS 27 gewohnt routiniert. Nach dem massiven Design-Umbau im letzten Jahr durch „Liquid Glass“ liegt der Fokus diesmal klar auf Stabilität, spürbaren Performance-Boosts und einer völlig neuen Siri-Erfahrung. Und ja: Apple hat fleißig an den richtigen Stellschrauben gedreht.

iOS 27 Schnellüberblick

Performance-Schub: Spürbar beschleunigte App-Starts und eine optimierte System-Reaktionszeit dank neuem CPU-Scheduler

Spürbar beschleunigte App-Starts und eine optimierte System-Reaktionszeit dank neuem CPU-Scheduler Die neue Siri: Standalone-App mit Chat-Verlauf, Google Gemini-Integration und ein neues „Search or Ask“-Interface

Standalone-App mit Chat-Verlauf, Google Gemini-Integration und ein neues „Search or Ask“-Interface Liquid Glass Slider: Stufenlose Anpassung der Transparenz und schärfere, detailreichere Icons

Stufenlose Anpassung der Transparenz und schärfere, detailreichere Icons Kamera-Update: Der neue „Siri Mode“ für Visual Intelligence zieht direkt in die Kamera-App um

Der neue „Siri Mode“ für Visual Intelligence zieht direkt in die Kamera-App um Fotos-KI: Neue Tools wie Extend (Bilder erweitern), Reframe und Enhance (1-Tap-Optimierung)

Neue Tools wie Extend (Bilder erweitern), Reframe und Enhance (1-Tap-Optimierung) System-Apps: Neue Wallet-Funktionen (Rechnungen splitten), ein „Conditions“-Panel im Wetter und verbesserte Mail-Suche

iOS 27: Die neue Siri & Apple Intelligence

Die wohl größte Neuerung: Siri ist kaum wiederzuerkennen und positioniert sich endlich als echter KI-Chatbot, angetrieben von Googles Gemini-Modellen unter der Haube. Apple Intelligence macht damit den nächsten großen Sprung, um kontextbezogen und geräteübergreifend zu arbeiten.

Die wichtigsten Änderungen bei Siri:

Standalone Siri-App: Für komplexe Anfragen ist Siri nun eine eigene App mit einem Chat-Thread-Layout, iCloud-Synchronisierung und der Option für automatische Chat-Löschung. Ihr könnt Dateien oder Bilder zur direkten Analyse hochladen.

Für komplexe Anfragen ist Siri nun eine eigene App mit einem Chat-Thread-Layout, iCloud-Synchronisierung und der Option für automatische Chat-Löschung. Ihr könnt Dateien oder Bilder zur direkten Analyse hochladen. Neues Design & UI: Ein neuer „Search or Ask“ -Bildschirm lässt sich durch einen Wisch von der oberen Mitte nach unten aufrufen – eine typing-first KI-Schnittstelle, die Anfragen auch an ChatGPT, Claude oder Gemini übergeben kann. Benachrichtigungen wandern dafür nach oben links.

Ein neuer -Bildschirm lässt sich durch einen Wisch von der oberen Mitte nach unten aufrufen – eine typing-first KI-Schnittstelle, die Anfragen auch an ChatGPT, Claude oder Gemini übergeben kann. Benachrichtigungen wandern dafür nach oben links. Personal Context (On-Screen-Awareness): Siri versteht, was auf dem Bildschirm passiert. Sie kann Daten aus Mails, Notizen und dem Kalender verknüpfen, um komplexe Aufgaben zu erledigen (z. B. Termine abgleichen, bevor eine Antwort entworfen wird).

iOS 27: Feinschliff beim Design – Liquid Glass Optimierungen

Nach dem großen Redesign in iOS 26 rückt Apple in diesem Jahr von radikalen optischen Umbauten ab und konzentriert sich auf das Feedback der Nutzer. Das „Liquid Glass“-Design bleibt erhalten, wird aber deutlich flexibler.

Der neue Transparenz-Slider: Nutzer können nun über einen Regler in den Einstellungen die Intensität des Glas-Effekts stufenlos anpassen – von einer deckenden, getönten Optik bis hin zu vollständig transparentem Look.

Nutzer können nun über einen Regler in den Einstellungen die Intensität des Glas-Effekts stufenlos anpassen – von einer deckenden, getönten Optik bis hin zu vollständig transparentem Look. Schärfere Icons: Um Kritik an teils verschwommen wirkenden Icons auszubessern, hat Apple die Render-Pipeline überarbeitet. Verbesserte Kontrast-Algorithmen sorgen für gestochen scharfe Kanten bei den App-Symbolen.

iOS 27: Kamera & Fotos

Apple Intelligence zieht auch massiv in die visuelle Verarbeitung der Kamera- und Fotos-App ein:

„Siri Mode“ in der Kamera: Die Visual Intelligence bekommt einen eigenen Modus direkt neben Video und Portrait. Haltet die Kamera auf Lebensmittel, um Nährwerte auszulesen, oder scannt Visitenkarten, um blitzschnell Kontakte anzulegen.

Die Visual Intelligence bekommt einen eigenen Modus direkt neben Video und Portrait. Haltet die Kamera auf Lebensmittel, um Nährwerte auszulesen, oder scannt Visitenkarten, um blitzschnell Kontakte anzulegen. Fotos – Extend & Enhance: Die KI hilft beim Retten von Bildern. Extend generiert Bildinhalte über den ursprünglichen Rand hinaus, während Enhance die Belichtung optimiert.

iOS 27: System-Apps (Mail, Wetter & Wallet)

Zahlreiche Updates verpassen den klassischen Apps frische Komfortfunktionen:

Mail & Suche: Ein komplett neuer Such-Index soll das Finden von wichtigen Nachrichten radikal beschleunigen und fehlerfreier machen.

Ein komplett neuer Such-Index soll das Finden von wichtigen Nachrichten radikal beschleunigen und fehlerfreier machen. Wallet: Ihr könnt nun Rechnungen direkt in Gruppen-Zahlungen aufteilen (Bill-Splitting) und physische Dokumente über „Create a Pass“ digitalisieren.

Ihr könnt nun Rechnungen direkt in Gruppen-Zahlungen aufteilen (Bill-Splitting) und physische Dokumente über „Create a Pass“ digitalisieren. Wetter: Ein neues „Conditions“-Panel liefert detailliertere Wetterbedingungen auf einen Blick.

Kompatibilität & Verfügbarkeit

Unterstützte Geräte: Gute Nachrichten! Apple streicht in diesem Jahr kein einziges Gerät. iOS 27 läuft weiterhin auf allen iPhones ab dem iPhone 11 (inkl. iPhone SE 2. Gen).

Gute Nachrichten! Apple streicht in diesem Jahr kein einziges Gerät. iOS 27 läuft weiterhin auf allen iPhones ab dem iPhone 11 (inkl. iPhone SE 2. Gen). Entwickler-Beta: ab sofort verfügbar (heute, 8. Juni 2026)

ab sofort verfügbar (heute, 8. Juni 2026) Öffentliche Beta: ab Juli 2026

ab Juli 2026 Finales Release: im Herbst (voraussichtlich September 2026), zeitgleich mit der nächsten iPhone-Generation

iOS 27: Fazit – was meint ihr?

iOS 27 ist genau das Update, das nach dem großen Design-Wurf im Vorjahr nötig war: Es bringt die Performance auf ein stabiles Level und merzt mit schärferen Icons und dem Transparenz-Slider die Kinderkrankheiten von Liquid Glass aus. Das eigentliche Highlight ist jedoch die neue Siri. Mit Gemini im Hintergrund, einer eigenen App und tiefgreifendem System-Verständnis wagt Apple endlich den Schritt, den wir uns schon lange erhofft haben.

Es war zudem Tim Cooks letzte WWDC-Keynote als CEO – und er verabschiedet sich mit einem echten KI-Meilenstein. Was meint ihr? Ist die neue Siri genau das, worauf ihr gewartet habt? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren!