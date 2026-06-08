iPadOS 27: Siri-App, Design-Anpassung und Performance-Boost

Apple hat neben iOS und macOS auch Software-Version 27 für sein Tablet-Betriebssystem vorgestellt. Alle Neuerungen unter iPadOS 27 findet ihr im Folgenden.

Siri-App und Siri AI

Über alle Plattformen hat Apple eine neue Siri-Experience vorgestellt. Eine eigene App verschafft Übersicht über bisherige Konversationen. Siri versteht nun Folgefragen und kann In-App-Aktionen in Apple Fotos, Nachrichten und Dateien vornehmen.

Besser funktionieren soll auch Visual Intelligence. Durch ein Verständnis von Inhalten, die sich auf dem Bildschirm befinden und die Eingliederung in die Screenshot-Funktion wird das Feature unter iPadOS 27 ähnlich potent wie unter iOS.

Apple passt Liquid Glass an

Seit iPadOS 26 spricht die Tablet-Software eine neue Designsprache, angelehnt an visionOS. Liquid Glass hat nicht jedem gefallen, deshalb überarbeitet Apple den Look nun plattformübergreifend. Es gibt einen neuen Slider, der von transparent bis undurchsichtig alle Zwischenstufen einstellen lässt. Zudem soll die Lesbarkeit grundlegend verbessert worden sein.

Performance-Boost

Zudem hat Apple an der Performance-Schraube gedreht. Apps öffnen nun 30 Prozent schneller, Inhalte sogar 70 Prozent. Das gilt auch für Drittanbieter-Apps. AirDrop soll bis zu 80 Prozent schneller werden und der Datentransfer vom iPad zu externen Festplatten bekommt einen 5-fachen Boost.

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