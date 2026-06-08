macOS 27 Golden Gate: Apples Neuheiten für den Mac

Apple hat heute offiziell macOS 27 vorgestellt. Es bringt zentrale Neuerungen von Liquid-Glass, das jetzt noch individueller anpassbar wird. Apple hat auf der WWDC 2026 mit macOS Golden Gate 27 die nächste Generation seines Mac-Betriebssystems vorgestellt und bleibt den Orten in Kalifornien treu. Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Verbesserungen am Design, eine überarbeitete Suchfunktion sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten für Nutzer.



Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Liquid-Glass-Designs, das erstmals mit macOS Tahoe 26 eingeführt wurde. Viele Nutzer hatten kritisiert, dass die neue Designsprache bislang nicht konsequent im gesamten System umgesetzt worden sei. Mit macOS Golden Gate 27 will Apple nun für ein einheitlicheres Erscheinungsbild sorgen.

Mehr Einstellungsmöglichkeiten für Liquid-Glass

Neu ist unter anderem eine Einstellung, mit der Anwender selbst bestimmen können, wie stark die Liquid-Glass-Effekte im System sichtbar sein sollen. Über einen Regler lässt sich die Intensität der Transparenz- und Glaseffekte individuell anpassen.

Auch die Systemsymbole wurden überarbeitet. Apple verspricht eine modernere und konsistentere Darstellung über alle eigenen Betriebssysteme hinweg.

Apps sollen schneller starten

Am iPhone, wie auch am Mac will Apple die Startzeit von Apps drastisch verkürzt haben. Anwendungen sollen jetzt bis zu 30% schneller starten, sowohl Apple-Apps, als auch Drittanwendungen. Auch sollen Apps Inhalte zügiger laden können.

Mehr Einheitlichkeit in den Oberflächen

Ein weiterer Fokus liegt auf der Vereinheitlichung der Benutzeroberfläche. Die bislang unterschiedlich stark abgerundeten Fensterecken hatten bei vielen Nutzern für Kritik gesorgt. Mit macOS Golden Gate 27 führt Apple deshalb einen festen Radius für die Rundungen von Fenstern und Apps ein. Die Änderung soll sogar bei Anwendungen greifen, die nicht speziell für das neue Betriebssystem angepasst wurden.

Darüber hinaus kündigte Apple umfangreiche Verbesserungen für die Suchfunktionen des Systems an. Nach Unternehmensangaben wurde die gesamte Indexierungsarchitektur grundlegend überarbeitet. Dadurch sollen Probleme behoben werden, bei denen der Finder Dateien, Ordner oder Anwendungen nicht zuverlässig finden konnte.

Mit den Neuerungen konzentriert sich Apple vor allem auf die Optimierung bestehender Funktionen und die Beseitigung langjähriger Kritikpunkte. macOS Golden Gate 27 soll im Laufe des Jahres für kompatible Macs veröffentlicht werden.

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