iPhone-Leasing | KI im Apple Store | iPhone Ultra – Apfelplausch #454

Roman und Fabian sprechen heute über ein iPhone-Leasing-Modell, eine geplante KI-Beratung in der Apple Store-App, neue Gerüchte zum iPhone Ultra und dem vorerst abgesagten Paramount-Deal. Viel Spaß!
Kapitelmarken
- 0:00: Intro: Urlaub und Vertretung
- 02:43: Hörerpost: iPhone-Akku und macOS-Fail
- 10:13: iOS 27 Beta verrät: iPhone Ultra bekommt großen Doppel-Akku
- 14:33: Apple Upgrade: iPhone-Leasing statt Kauf?
- 20:06: Virtual Shopping Assistant: KI-Beratung im Apple Store
- 27:08: „E-Mail verbergen“: Chronologie eines sich anbahnenden Desasters?
- 36:08: Nächste Preiserhöhung: Services und iPhone werden teurer
- 43:22: Rausschmeisser: Paramount-Deal gestoppt
- 48:07: Schlusswort
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