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24. Juli 2026

Fabian Schwarzenbach

iPhone-Leasing | KI im Apple Store | iPhone Ultra – Apfelplausch #454

Roman und Fabian sprechen heute über ein iPhone-Leasing-Modell, eine geplante KI-Beratung in der Apple Store-App, neue Gerüchte zum iPhone Ultra und dem vorerst abgesagten Paramount-Deal. Viel Spaß!

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro: Urlaub und Vertretung
  • 02:43: Hörerpost: iPhone-Akku und macOS-Fail
  • 10:13: iOS 27 Beta verrät: iPhone Ultra bekommt großen Doppel-Akku
  • 14:33: Apple Upgrade: iPhone-Leasing statt Kauf?
  • 20:06: Virtual Shopping Assistant: KI-Beratung im Apple Store
  • 27:08: „E-Mail verbergen“: Chronologie eines sich anbahnenden Desasters?
  • 36:08: Nächste Preiserhöhung: Services und iPhone werden teurer
  • 43:22: Rausschmeisser: Paramount-Deal gestoppt
  • 48:07: Schlusswort

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