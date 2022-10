Home Apfelplausch Was macht Elon Musk wirklich mit Twitter? | Q-Zahlen: Apple zu gut für die Konkurrenz? – Apfelplausch 264!

Was macht Elon Musk wirklich mit Twitter? | Q-Zahlen: Apple zu gut für die Konkurrenz? – Apfelplausch 264!

Apple hat Quartalszahlen vorgelegt und die sind wieder einmal extrem gut ausgefallen – für Apple. Natürlich ist das etwas, über das wir reden wollen. Aus diesem Grund kommt die heutige Ausgabe auch einen Tag später. Außerdem hat Lukas seine Liebe zum Desktop entdeckt. – willkommen zum Apfelplausch 264.

Das ist ja mal was: Lukas hat sich einen iMac gekauft. Über diesen mir völlig unverständlichen Akt des impulsgesteuerten Konsums sprechen wir zunächst, bevor wir uns der Post von euch zuwenden. Tatsächlich haben wir gefühlt noch nie so viel Post vorgelesen, wie in der heutigen Ausgabe.

Apples unheimlicher Erfolg

Sodann sprechen wir über Apples Quartalszahlen. Die sind einmal mehr hervorragend ausgefallen, obwohl sich das in Apples Conference Call ganz anders anhört. Da könnte man fast Mitleid den Mannen um Tim Cook bekommen – fast.

Kurzer Blick auf die Gerüchte

Apple könnte die physischen Buttons im iPhone komplett streichen, das sähe dann eventuell so aus, wie der Home-Button im alten iPhone 7.

Wir haben da so unsere Bedenken, über die wir ein wenig eingehender reden wollen. Außerdem sprechen wir noch über einen möglichen Monster-Mac Pro.

Apple vergaloppiert sich bei der Werbung

Werbung im App Store – noch mehr Werbung im App Store müsste man korrekterweise sagen, das allein wäre schon unangenehm. Doch wie Apple hier vorgelegt hat, verärgert einige Entwickler über alle Maßen, wir sprechen ein wenig darüber.

Ein drastischer Deal

Und am Ende kommen wir natürlich nicht um die nun abgeschlossene Twitterübernahme, auch wenn man hierzu sicher noch viel mehr und länger hätte reden können – nur lief bei uns die Uhr ab und bei euch andernfalls irgendwann bestimmt die Geduld.

Viel Spaß beim Hören wünsche ich euch!

