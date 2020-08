Was ist eigentlich mit…: AirTags sollen im Oktober kommen

Apples AirTags sollen angeblich im Oktober vorgestellt werden: Eigentlich habe Apple die Tracker für verlorene Gegenstände schon im März auf den Markt bringen wollen, doch als Corona kam, spülte die Pandemie diese Pläne davon. Nun könnten die AirTags gemeinsam mit dem iPhone 12 starten.

Um den möglichen Start des iPhone 12 wurde in den letzten Wochen sattsam spekuliert. Inzwischen gehen wir von einem Launch irgendwann im Oktober/November aus. Eine erste Keynote könnte die neuen Modelle bereits im September präsentieren, das iPhone 12 Pro indes startet vielleicht erst verhältnismäßig spät – soweit, so bekannt. Die AirTags sind in den letzten Wochen indes wieder aus dem Fokus der Spekulationen verschwunden.

Was ist also mit Apples Bluetooth-Anhängern zum Auffinden verlorener Dinge? Ein japanischer Bericht prognostiziert nun einen Start im Oktober. Apple werde die AirTags gemeinsam mit dem iPhone 12 vorstellen, heißt es in der Einschätzung, die sich auf Informationen aus Apples asiatischer Lieferkette stützt.

Start war eigentlich schon für Frühling geplant

Ursprünglich, so heißt es weiter, habe Apple die AirTags bereits im März 2020 vorstellen wollen, eine Präsentation sollte gemeinsam mit dem aktualisierten iPhone SE erfolgen. Dann aber kam Corona und Apple sah sich gezwungen, die Markteinführung zu verschieben.

Die AirTags sollen möglicherweise mit der neuen Funktion App Clips zusammenarbeiten, heißt es weiter. Dieses Feature unter iOS 14 bietet die Möglichkeit, eine Minimalversion einer App aufzurufen, ohne sie zuvor installieren zu müssen. Die auf wenige zentrale Funktionen reduzierte Variante wird adhoc aus dem App Store geladen. Denkbar wäre, dass ein AirTag in der Nähe automatisch ein App Clip aufruft.

Die Keynote, auf der AirTags und iPhone 12 sowie eine Apple Watch Series 6 präsentiert werden sollen, finde in der zweiten Oktoberhälfte statt, heißt es abschließend.

Über die AirTags wird bereits seit langem spekuliert, in verschiedenen früheren Meldungen hatten wir die letzten Vermutungen zusammengefasst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!