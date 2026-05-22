Wird es kurvig? Spätestens im iPhone 19 Pro soll Apple sich an einem rundherum gebogenen Display versuchen. Sollte dieses Gerücht Wirklichkeit werden, dürfte das Ergebnis spektakulär aussehen.

Apple testet offenbar ein radikal neues iPhone-Design für das Jahr 2027. Laut dem bekannten Leaker Digital Chat Station arbeitet Apple an einem iPhone 19 Pro mit einem Display, das sich über alle vier Seiten des Geräts wölbt.

Dem Bericht zufolge befindet sich das Gerät derzeit noch in einer frühen Evaluierungsphase. Das Display soll nahezu die komplette Frontfläche einnehmen und lediglich eine kleine Punch-Hole-Öffnung für die Frontkamera besitzen. Das Face-ID-System hingegen soll vollständig unter dem Bildschirm verborgen werden.

Gerüchte über neue Kurven halten sich schon länger

Die Informationen gelten als besonders interessant, weil bereits seit Monaten über ein spezielles Jubiläums-iPhone zum 20. Geburtstag des iPhones spekuliert wird. Dieses Modell soll laut mehreren Berichten ebenfalls ein nahezu randloses Display ohne sichtbare Aussparungen erhalten.

Unklar bleibt bislang, wie Apple die verschiedenen Premium-Modelle voneinander abgrenzen will. Sollte sowohl das iPhone 19 Pro als auch ein mögliches Jubiläums-iPhone auf ein stark gebogenes Vierseiten-Display setzen, könnten sich die Geräte optisch sehr ähneln.

Eine mögliche Strategie wäre laut Branchenbeobachtern, das komplett unterbrechungsfreie Display exklusiv dem Jubiläumsmodell vorzubehalten, während die regulären Pro-Modelle weiterhin eine kleine Kameraöffnung besitzen.

Technisch kämpft Apple offenbar weiterhin mit der Integration der Frontkamera unter das Display. Besonders die Selfie-Kamera gilt laut den Berichten als schwierig zu verstecken, ohne Bildqualität und Lichtdurchlässigkeit sichtbar zu verschlechtern. Sollte Apple dieses Problem nicht zufriedenstellend lösen können, könnte sich das geplante Design erneut verzögern oder verändert werden.

Digital Chat Station zählt mit mehreren Millionen Followern zu den bekanntesten Technik-Leakern auf Weibo und lag in der Vergangenheit mehrfach richtig bei Informationen zu kommenden Apple-Produkten. Zuletzt berichtete der Leaker auch über Apples erstes faltbares iPhone, das angeblich unter dem Namen „iPhone Ultra“ erscheinen könnte.