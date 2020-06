Brieftasche weg? AirTags sollen Finder mit Besitzern verlorener Gegenstände zusammenbringen

Apples AirTags sollen wohl einen Verlustmodus bekommen. Geht euch also ein getaggter Gegenstand verloren und wird von einem gutmeinenden Mitmenschen gefunden, kann er euch euer Eigentum zurückgeben. Ihr könnt dem Finder sogar eine Nachricht hinterlassen, das zumindest behauptet ein aktueller Leak.

Apples AirTags werden womöglich auch dabei helfen, verlorene Gegenstände wieder zu ihrem Besitzer zu bringen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat sich nun ein für seine guten Kontakte in Richtung Apple bekannter Leaker zu den AirTags geäußert, die vielleicht noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

In addition to that, the Owner may set a custom message that is visible to the person finding the AirTag in Lost Mode.

Your iPhone may let you know when you‘re nearby a Tag that is in Lost Mode and encourage you to read the Owner‘s message and help them recover it. https://t.co/fwmhAFXYz7

