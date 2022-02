Home Apfelplausch Was bringt die Spring Keynote wirklich? | neue iOS-Features besprochen | iMac Pro-Comeback – Apfelplausch 226!

Was bringt die Spring Keynote wirklich? | neue iOS-Features besprochen | iMac Pro-Comeback – Apfelplausch 226!

Apple hat Quartalszahlen vorgestellt und die konnten überzeugen. Uns beunruhigen sie allerdings eher. Außerdem heute: Face ID mit Maske – aber nicht für alle. Kommt der iMac Pro zurück? Das und mehr sind die Themen der Episode 226, herzlich willkommen.

Natürlich legen wir auch heute wieder mit der Post von euch los, bevor wir dann zur Sache kommen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:50: Hörerpost: Mikrofone in Apple Geräten | Apple Watch-Sensor-Abweichungen beim Sport | Mute-Switch beim iPhone

Hörerpost: Mikrofone in Apple Geräten | Apple Watch-Sensor-Abweichungen beim Sport | Mute-Switch beim iPhone 00:18:00: Apple Quartalszahlen: Zahlen, Fakten, Einordnung

Apple Quartalszahlen: Zahlen, Fakten, Einordnung 00:30:00: iMac Pro 2022 mit miniLED-Display: Was kommt auf der Spring Keynote

00:46:00: AirPods Pro vor großem Update

AirPods Pro vor großem Update 00:51:00: Betas der Woche: Neue Emojis, Face ID mit Maske, Push für Web-Apps, Impfzertifikate in Wallet und mehr

Betas der Woche: Neue Emojis, Face ID mit Maske, Push für Web-Apps, Impfzertifikate in Wallet und mehr 00:13:00: Microsoft sieht Apple als „überdominant“

SPONSOR PILLOW

Sleep Tracking mit Apple Watch und iPhones

mit Apple Watch und iPhones Aufnahme von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Ruhepuls, Bewegungssensoren, Schlafqualität in Prozent, wie oft ihr aufgewacht seid und vieles mehr

Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Ruhepuls, Bewegungssensoren, Schlafqualität in Prozent, wie oft ihr aufgewacht seid und vieles mehr Intelligente W ecker-Funktion nach Tiefschlaf

nach Tiefschlaf Aufnahme von Geräuschen in der Nacht

von Geräuschen in der Nacht Abspielen von Geräuschen in der Nacht

von Geräuschen in der Nacht Pillow schlägt intelligente Tipps vor zum Verbessern eures Schlafrhythmus

vor zum Verbessern eures Schlafrhythmus Trends hinterlegen: Koffeingehalt, Gewicht, Schritte und mehr

hinterlegen: Koffeingehalt, Gewicht, Schritte und mehr Privatsphäre : Alle Daten werden verschlüsselt auf dem Gerät und in iCloud gespeichert.

: Alle Daten werden verschlüsselt auf dem Gerät und in iCloud gespeichert. Kein Pillow-Account nötig, jeder kann starten

Apples gigantische Umsätze

Und da sprechen wir zunächst über Apples Quartalszahlen, die genau heute vor einer Woche vorgestellt wurden – abermals hat Apple ein Rekordquartal vermelden können.

Kommt der iMac Pro zurück?

Wäre zumindest möglich, obwohl dieser Name nicht so ganz überzeugend klingt. Zumindest aber sollte 2022 ein neuer großer iMac vorgestellt werden, wir sprechen über den Stand der Spekulationen. Auch die AirPods Pro steuern in diesem Jahr auf ihr erstes großes Update zu, allerdings ist noch weitgehend unklar, wie das aussehen wird.

Neue Funktionen in der Beta

Apple bringt die Nutzung von Face ID mit der Maske, allerdings profitieren nicht alle Nutzer davon. Wir sind über die Hintergründe verschiedener Meinung. Weiterhin neu in iOS 15.4 und macOS Monterey 12.3: Universal Control. Lukas ist beeindruckt. Wir sprechen über Neuerungen in den kommenden Updates. Zum Ende der Sendung sprechen wir noch über mögliche Kandidaten für eine mögliche Spring-Keynote sowie die jüngsten kritischen Äußerungen von Microsoft in Richtung Apple. Euch wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zuhören.

