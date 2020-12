Home Daybreak Apple Was bringt der M2? | wieso wird der iPhone-Akku so schnell leer? | bald auch iPhone im Abo – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! So, wer gestern in aller Frühe schon eingeschaltet hat, erinnert sich vielleicht, dass wir heute das iPhone 12 Mini-Gewinnspiel auflösen wollen. Und so erkläre ich nun: Gewonnen hat der Kommentator mit dem Namen „Toby“. Und um allen Missverständnissen schon im Voraus entgegenzutreten: Wir haben mit dem Gewinner bereits Kontakt aufgenommen und das iPhone geht umgehend in die Post. Allen anderen danke ich für’s Mitmachen und kann an der Stelle auch verraten: Das war nicht die letzte Aktion in der Weihnachtszeit. Es kommen weitere, bleibt bei uns.

Apples M1-Chip markiert den Auftakt einer neuen Prozessorepoche bei Apple. Gestern skizzierten Informationen von Bloomberg, wie es weitergehen könnte mit den M-Serie-Prozessoren. Apple, das kann man mit Blick auf diese Aussichten durchaus konstatieren, hat große Pläne und die nächsten Jahre werden sicher spannend im Computermarkt, hier die Details der Prognose.

Immer wieder Probleme

Zurück in die harte Wirklichkeit und da geht es teilweise weitaus weniger glanzvoll zu: Nicht nur das iPhone 12 hat mit oftmals rasch leerem Akku zu kämpfen, zahlreiche weitere iPhone-Modelle auch und der Schuldige ist offenbar schon ausgemacht: iOS 14.2 nuckelt die Batterien reihenweise leer, auch eure Kommentare sprechen da eine leider recht deutliche Sprache. Bleibt zu hoffen, dass iOS 14.3 es in Ordnung bringt.

Bietet Apple bald auch Hardware im Abo?

Eine interessante und möglicherweise auch zukunftsweisende Perspektive für Apple zeigen aktuell einige Gedanken aus Analystenkreisen auf. Apple könnte seine Kunden noch effektiver melken – ohoh – ihnen ein noch überzeugenderes Nutzererlebnis bieten, würde man neben Musik und TV und Spielen auch gleich die dafür nötige Hardware im Abo anbieten. Ob Apple die Idee einmal aufgreift, muss sich noch zeigen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der HomePod hat ein Update bekommen: Version 14.2.1 bringt zwar keine bekannten neuen Features, soll aber die allgemeine Performance und Stabilität verbessern, na immerhin.

Der TikTok-Verkauf ist noch immer nicht geregelt.

TikTok Muttergesellschaft verhandelt noch immer mit möglichen Käufern eine Konstellation für den Betrieb ihres US-Geschäfts und das, obwohl die letzte Frist der Trump-Regierung vor kurzem auslief, ohne dass eine neue festgesetzt worden war. Aber wahrscheinlich ist man es auch einfach leid, ständig vor Gericht ausgepunktet zu werden.

Apple Music spielt jetzt auch auf Google-Lautsprechern.

Wer einen Nest Audio oder ein anderes Smart Speaker-Produkt von Google hat und auch Apple Music nutzt, kann nun auch auf seinem Google-Lautsprecher den Musikdienst von Apple nutzen, zumindest in Deutschland und einigen anderen Märkten, hier gibt’s die Infos.

Damit darf ich mich wieder empfehlen, ich wünsche euch einen brauchbaren Tag.

