Apple Music spielt jetzt auch auf Nest-Smart Speakern von Google

Apple Music spielt jetzt auch auf den Google-Smart Speakern: Die Unterstützung für verschiedene Modelle aus Googles Lautsprecherfamilie wurde unlängst in einigen Märkten freigeschaltet, darunter Deutschland. Die Verknüpfung ist möglicherweise noch nicht für alle Nutzer verfügbar.

Das hatte noch gefehlt: Apple Music kann jetzt auch auf den Lautsprechern von Google verwendet werden. Apples Streamingdienst wird ab sofort auf verschiedenen Modellen von Google unterstützt, darunter etwa dem Nest Audio, dem Nest Hub Max, dem Nest Mini und weiteren Modellen.

Um Apple Music auf den Lautsprechern nutzen zu können, muss der Dienst wie üblich zuerst verknüpft werden. Dies geschieht über die Google Home-App (Affiliate-Link) im Bereich Musik. Hier kann im Anschluss an die Verknüpfung dann auch festgelegt werden, dass Apple Music der Standardmusikdienst auf dem Lautsprecher ist.

Start in verschiedenen Märkten

Die Unterstützung von Apple Music auf den Google-Lautsprechern startete in verschiedenen großen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Japan und den Vereinigten Staaten.

Allerdings mag die Verknüpfung mit Apple Music noch nicht bei allen Nutzern verfügbar sein und das Feature in den nächsten Tagen Schritt für Schritt ausrollen. Bei Redaktionsschluss dieses Artikels war die Verknüpfung an einem Konto in der Redaktion noch nicht verfügbar.

Nach der erfolgreichen Verknüpfung können dann alle Songs, Playlisten und Mixe auf Apple Music per Google Assistant gespielt werden. Wenn Apple Music als Standarddienst gesetzt ist, kann hier auch der Zusatz „Auf Apple Music“ entfallen.

Mit dem Start der Apple Music-Unterstützung ist die Auswahl von Musikdiensten an den Nest-Audioprodukten- und Smart Displays von Google ganz ordentlich geworden. Neben dem hauseigenen YouTube Music werden nun Apple Music, Spotify und Deezer unterstützt.

