Apple TV und HomePod: Neue Produkte noch im November?

Bald schon dürfte Apple ein neues Apple TV vorstellen. Auch ein neuer HomePod steht wohl in den Startlöchern. Alles in allem ist der funktionale Gehalt der erwarteten Neuheiten aber wohl eher mini.

Apple bereitet offenbar den Marktstart neuer Versionen von Apple TV und HomePod mini vor. Laut einem Bericht von Bloomberg-Reporter Mark Gurman könnte die Vorstellung bereits in diesem Monat erfolgen.

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter schreibt Gurman, dass Apple seine Retail Stores am Abend des 11. November für ein sogenanntes „Overnight Refresh“ plant. Dabei werden nach Geschäftsschluss Schaufenster und Verkaufsflächen neu gestaltet sowie möglicherweise neue Produkte für den Folgetag platziert.

Neues Apple TV steht wohl vor der Tür

Ob es sich dabei lediglich um saisonale Anpassungen zum Start des Weihnachtsgeschäfts handelt, ist unklar. Gurman hält es jedoch für wahrscheinlich, dass der Zeitpunkt mit der Einführung neuer Modelle von Apple TV und HomePod mini zusammenhängt. Dafür spricht auch, dass die Lagerbestände der aktuellen Geräte deutlich zurückgegangen sind, was ein klassisches Indiz für anstehende Produktneuerungen ist.

Die kommenden Versionen sollen laut Gurman vor allem dazu dienen, die neuen Siri- und „Apple Intelligence“-Funktionen zu präsentieren, die Apple für das kommende Jahr angekündigt hat.

Während Apple im Rahmen seiner jüngsten Quartalszahlen andeutete, dass für 2026 keine weiteren Mac-Neuheiten zu erwarten sind, gelten das neue Apple TV und der überarbeitete HomePod mini nun als wahrscheinlichste Produktveröffentlichungen zum Jahresende. Allerdings wird es noch dauern, bis die neuen KI-basierten Features den Nutzern wirklich zur Verfügung stehen.