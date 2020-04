Vor Quartalszahlen: Apple könnte auf Ausblick für Q3 verzichten

Heute Abend wird Apple seine Quartalszahlen vorlegen, doch anders als sonst, sehen wir womöglich keinen Ausblick auf das nächste Quartal. Noch immer mögen die Unsicherheiten im Markt zu groß sein, um eine seriöse Prognose zu ermöglichen, erwarten einige Beobachter im Vorfeld der Quartalszahlen.

Gleich am späteren Abend veröffentlicht Apple seine Zahlen für Q2 2020, dieses zweite Fiskalquartal des Jahres für Apple ist das erste Kalenderquartal dieses Jahres. Klar ist bereits jetzt: Umsatz und Gewinn werden deutlich leiden. Im Vorfeld war eine Prognose von Umsätzen in Höhe von 63 bis 67 Milliarden Dollar aufgestellt worden, schon länger ist allerdings klar, dass dieses Ziel deutlich verfehlt worden wird.

Und noch etwas anderes ist diesmal vielleicht anders als auf den Quartalskonferenzen sonst üblich ist.

Bank-Beobachter rechnen mit Quartalszahlen ohne nächsten Ausblick

Analysten der Bank of America rechnen überdies damit, dass Apple heute Abend nicht wie üblich einen Ausblick auf Q3 2020 geben wird, wie aus Medienberichten hervorgeht. Diese Prognose für das Folgequartal ist sonst immer eine feste Größe in den Zahlen für Anleger und Investoren. Auf dieses Element zu verzichten, klingt zunächst nach einer gravierenden Änderung, wir sahen das zuvor aber bereits bei verschiedenen anderen Großkonzernen. Zudem hatte Apple bereits im Rahmen seiner Gewinnwarnung im Februar darauf verzichtet, eine aktualisierte Umsatz- und Gewinnprognose vorzulegen.

Mit Verweis auf eine noch immer zu unsichere allgemeine Lage des Marktes könnte Apple ohne weiteres auch jetzt darauf verzichten, eine längerfristige Einschätzung abzugeben. Nichts desto trotz sind die Bank of America-Analysten optimistisch, was die weitere Zukunft von Apple betrifft. In einer früheren Wasserstandsmeldung lest ihr Erwartungen für Umsatz und Gewinn für das abgelaufene Quartal, bevor die tatsächlichen Zahlen in Kürze bekannt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!