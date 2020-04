Vor Apple-Quartalszahlen: Analysten erwarten kein Blutbad

Apple wird am 30. April seine Quartalszahlen für sein Q2 2020 vorstellen. Schon jetzt ist klar: Die Zahlen werden deutliche Einbrüche bei Umsatz und Gewinn beinhalten, Experten erwarten allerdings keine völlige Katastrophe.

Am Donnerstag Abend deutscher Zeit stellt Apple seine neuen Quartalszahlen vor. Diese gelten für Apples zweites Fiskalquartal 2020, das erste Kalenderquartal des laufenden Jahres. Klar ist bereits: Umsatz und Gewinn werden kräftig leiden, aufgrund der weltweiten Covid-19-Krise wurden deutlich weniger iPhones, iPads, Macs und andere Geräte produziert und verkauft. Analysten erwarten allerdings kein Katastrophen-Quartal. Agenturberichte zitieren Analysten an der Wall Street, die von einem Minus beim Umsatz in Höhe von rund 6% ausgehen. Der Gewinn könnte um etwa 11% sinken.

Apple warnte bereits im Februar vor Umsatzrückgang

In seinem ursprünglichen Quartalsausblick für das nun ablaufende Quartal hatte Apple noch einen Erlös von zwischen 63 und 67 Milliarden Dollar ins Auge gefasst. Doch bereits im Februar hatte Apple aufgrund der heraufziehenden Corona-Krise eine Gewinnwarnung ausgegeben und diese Ziele kassiert, Apfelpage.de berichtete.

Würde der Umsatz für Q2 2020 wie von den Analysten erwartet tatsächlich auf rund 54 Milliarden Dollar fallen, läge Apple damit unter dem Vorjahresquartal mit einem Umsatz von gut 58 Milliarden Dollar. #Es wird vermutet, dass gut gehende Verkäufe des iPhone 11 aufgrund früherer Rabattaktionen in China sowie kräftige Verkäufe des iPhone SE im kommenden Quartal das schlimmste verhindern werden. Tatsächlich deuten erste Schätzungen auf einen starken Start des iPhone SE hin, Apfelpage.de berichtete. Dennoch sind auch für die kommenden Quartale noch Verluste bei Umsatz und Gewinn in den Analystenprognosen enthalten, diese reichen von einem Minus zwischen zwei und zehn Prozent.

