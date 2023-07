Home Daybreak Apple Vision Pro: Verkauf in Deutschland erst später | MacBook Pro mit OLED-Display erst in ein paar Jahren? | Neuer Apple Campus: Erste Pläne eingereicht – Daybreak Apple

Guten Morgen! Kundinnen und Kunden in Deutschland müssen sich bis zum Verkaufsstart von Apples Vision Pro wohl noch etwas gedulden. Auch das erste MacBook Pro mit OLED-Display scheint noch einige Jahre entfernt. Derweil hat Apple die Pläne für die erste Bauphase seines neuen Firmengebäudes in North Carolina eingereicht. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro: Verkauf in Deutschland erst später

Zuerst wird Apple seine Computerbrille in den USA verkaufen, weitere Länder werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Nun zeichnet sich allerdings ab, dass Deutschland wohl auch nicht zu den Ländern gehören wird, in denen die Vision Pro als nächstes in den Verkauf geht. Wann diese hierzulande voraussichtlich erworben werden kann, erfahrt ihr hier.

MacBook Pro mit OLED-Display erst in ein paar Jahren?

Während Apple wohl schon bald ein iPad mit OLED-Display auf den Markt bringen wird, müssen sich Kundinnen und Kunden wohl noch ein wenig länger gedulden, bis diese Technologie auch beim MacBook Pro Anwendung finden wird. In welchem Jahr dies der Fall sein könnte, erfahrt ihr hier.

Neuer Apple Campus: Erste Pläne eingereicht

Apple plant, ein neues Firmengebäude in North Carolina zu errichten. Bereits vor zwei Jahren hat der Konzern dies angekündigt, nun wurden die Pläne für die erste Bauphase veröffentlicht. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

Apple teilt neuen mexikanischen Kurzfilm – komplett mit iPhone gedreht

Apple hat zwei Clips rund um einen mexikanischen Kurzfilm veröffentlicht, der einzig mit dem iPhone 14 Pro gedreht wurde. Mehr dazu hier.

Shazam erkennt jetzt auch Songs aus YouTube, TikTok und Co.

Das neueste Update ermöglicht es, Musik aus Quellen wie beispielsweise der YouTube-App zu erfassen. Mehr dazu hier.

