Shazam erkennt jetzt auch Songs aus YouTube, TikTok und Co.

Musste man früher noch die Eltern, Freunde oder Arbeitskollegen fragen, welcher Song gerade im Radio gespielt wurde, übernimmt das heute die App Shazam. Kurz das iPhone gezückt, Erkennung gestartet und man wusste, welcher Song das ist. Vorausgesetzt, dieser wurde im Radio oder via Stream von Apple Music, Spotify und Co. abgespielt. Mit dem aktuellen Update wird nun die Quellenerkennung erweitert.

Shazam in Version 15.36

Die Eltern zu fragen, ist ebenso oldschool, wie Radio zu hören. Heutzutage gibt es die neueste Musik via YouTube, Tik-Tok und Instagram. Und genau diesem Umstand trägt das neue Update nun Rechnung. In Version 15.36 ist Shazam nun endlich in der Lage, Musik auch aus diesen Quellen zu erfassen. Anbei einmal die Release-Notes:

Du kannst jetzt Songs in Apps wie TikTok, Instagram und YouTube identifizieren. Öffne einfach Shazam, tippe auf den blauen Button und wechsle zurück zu der App, die du gerade benutzt hast. Vergiss nicht, iCloud zu aktivieren, damit deine Shazams sicher und mit der Musikerkennung im Kontrollzentrum synchronisiert sind. Gehe zu den Shazam-Einstellungen > iCloud Sync.

Update ist kostenfrei

Das Update steht nun im iOS App Store bereit und lässt sich kostenfrei laden. Die etwas geringere Systemanforderung mit iOS 15 bzw. iPadOS hat der Konzern beibehalten

Noch ein kleiner Hinweis: Um Shazam über das Kontrollzentrum starten zu können, müsst ihr die Kachel über die Einstellungen im Reiter „Kontrollzentrum“ hinzufügen.

