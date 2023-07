Home Featured Vision Pro außerhalb der USA: Deutschland ist erst später dran

Apple wird seine Computerbrille Vision Pro bekanntlich zuerst in den USA einführen, weitere Länder folgen später, darunter auch Deutschland. Wir sind allerdings wohl nicht unbedingt Teil der zweiten Welle, wie sich nun abzuzeichnen beginnt.

Apples Computerbrille Vision Pro wird zunächst in den USA eingeführt, langsam tauchen darüber hinaus erste Prognosen darüber auf, wie die Einführung im Rest der Welt ablaufen könnte. Danach könnten Kanada und Großbritannien die ersten Märkte außerhalb der USA sein, in denen Vision Pro an den Start geht, dies könnte Ende 2024 der Fall sein.

Deutschland ist erst später dran

Erst in der dritten Launch-Welle finden sich weitere Länder auf dem Kontinent, wie der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg zuletzt berichtete. Danach arbeitet Apple an einer Einführung von Vision Pro in Deutschland, Australien, China, Hongkong, Japan sowie Südkorea, das allerdings könnte sich auch noch deutlich ins Jahr 2025 hinein ziehen.

In den USA können Kunden die Brille zwar über den Online Store kaufen, sie sind jedoch gehalten, einen Termin in einem Apple Store zu machen, um sich in das Gerät einweisen und die Brille für sie anpassen zu lassen. Hierzu müssen sie im Vorfeld eventuell vorhandene Befunde zu ihrer Sehstärke sowie augenärztliche Rezepte hochladen. Später soll die Vermessung des Kopfes, die bislang mit einem separaten Gerät von Apple-Mitarbeitern vorgenommen wird, auch mit einer iPhone-App möglich werden.

Zwar sollen alle 270 Apple Stores in den USA die Brille erhalten, die Verfügbarkeit von Vision Pro ist zum Launch allerdings wohl schlecht. Daher werden teils wohl nur wenige Demo-Geräte vorgehalten. In einer weiteren Meldung sind wir näher auf die angespannte Liefersituation von Vision Pro eingegangen.

