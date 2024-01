Home Daybreak Apple Vision Pro in ersten Reviews | Mozilla enttäuscht von Apple | iPhone noch länger ohne KI? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die ersten Reviews der Vision Pro sind da. Die Computerbrille geht in Kürze in den USA in den Verkauf, kurz zuvor fallen die ersten Rezensionen eher durchwachsen aus. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Es ist eher ungewöhnlich, dass ein neues Apple-Produkt von den ersten Testern so kritisch betrachtet wird, so geschehen aber bei der Vision Pro. Die VR-Brille ist aber auch das größte Experiment und zugleich das größte Wagnis, das Apple seit Jahren in Sachen neue Hardware unternimmt, hier die Zusammenfassung der ersten Reviews.

Mozilla ist enttäuscht von Apple

Der App Store und auch der Browser auf dem iPhone wird zwar bald geöffnet, wie es der Digital Markets Act verlangt, doch zufrieden sind die Entwickler trotzdem nicht wirklich, darunter Mozilla, Anbieter des Opensource-Browsers Firefox. Dort ist man sogar ziemlich enttäuscht von Apples Schritten, hier lest ihr mehr über die Gründe.

Bleibt das iPhone noch länger ohne generative KI?

Das wäre auch eine Enttäuschung, war zuletzt doch immer wieder die Hoffnung befeuert worden, Apple könnte schon bald ein eigenes großes Sprachmodell in das iPhone bringen. Ein bekannter Analyst dämpft diese Erwartungen nun aber deutlich, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp bringt neue Funktionen für mehr Formatierungsmöglichkeiten in Nachrichten und auch für die Erstellung von Stickern, hier die Infos.

iOS 17.4 ist jetzt auch als Public Beta verfügbar.

Die kommende, große Aktualisierung für das iPhone auf iOS 17.4 gibt es jetzt auch als öffentliche Beta.

Und einen neuen Bluetooth-Lautsprecher könnt ihr ab sofort erwerben, hier dazu weitere Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

