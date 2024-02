Home Hardware Vision Pro: Der Akku ist nicht im Betrieb austauschbar

Vision Pro: Der Akku ist nicht im Betrieb austauschbar

Die Vision Pro läuft mit einem externen Akku. Dieser ist, wie die Brille selbst, schwer. Er kann nicht im Betrieb getauscht werden, allerdings ist ein Netzbetrieb möglich.

Apples Vision Pro wird mit einer externen Batterie betrieben. Diese hängt an einem Kabel, das allerdings ersten Testern zufolge lang genug ist, um den Akku etwa in die Hosentasche zu stecken.

Vision Pro Battery specs: 3166 MAh

35.9 Wh

Output 13V 6A max

Model number: A2781 pic.twitter.com/XoSbxhHEHA

Die Batterie ist in etwa so lang und breit, wie ein iPhone 15 Pro, aber deutlich schwerer. Sie wiegt etwa 320 Gramm, damit kommt sie näher an das Gewicht zweier iPhone 15 Pros. Unklar ist, wie die Zelle aufgebaut ist, erste Teardowns werden hier wohl Aufschluss geben.

Der Akku kann nicht im Betrieb getauscht werden

Der Akku wird mit einem Kabel mit proprietärem Anschluss mit der Vision Pro verbunden, aufgeladen wird er mittels USB-C. Das kann auch während des Betriebs passieren, sodass dadurch die Nutzungsdauer verlängert werden kann.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ein Tausch des Akkus während des Betriebs ist aber nicht möglich, dafür muss die Vision Pro neu gestartet werden. Dennoch gibt es Austausch-Akkus bei Apple, sie kosten 200 Dollar.

Die Vision Pro wird morgen in den USA in den Handel gebracht. Wann und in welchen Ländern die Computerbrille als nächstes in die Läden kommen wird, ist noch nicht absehbar. Inzwischen sind erste Reviews zum neuen Highend-Gadget online gegangen, hier und hier haben wir die wichtigen Kernaussagen zusammengefasst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!