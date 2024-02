Home Apple Fortune: Apple abermals meist bewundertstes Unternehmen der Welt

Fortune: Apple abermals meist bewundertstes Unternehmen der Welt

Apple ist abermals das meist bewundertste Unternehmen der Welt, ein entsprechendes Ranking stellt Fortune regelmäßig auf. Die Top3 werden von Big Tech dominiert.

Apple führt auch die jüngste Ausgabe der Liste der am meisten bewunderten Unternehmen der Welt. Diese wird von Fortune in Zusammenarbeit mit Korn Ferry erstellt. Apple konnte in 17 aufeinander folgenden Ausgaben des Rankings den Spitzenplatz für sich sichern.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Microsoft und Amazon, die Top10 ist ohnehin sehr Tech-lastig, Nvidia ist auf Platz zehn eingestiegen. Auf dem siebten Platz ist zudem Alphabet zu finden, gefolgt von American Express.

Management, Finanzen, Innovation

Das Ranking basiert auf Befragungen von 3.700 Führungskräften, Analysten und Verwaltungsratsmitgliedern großer Unternehmen, um die zehn am meisten bewunderten Unternehmen zu ermitteln. Gefragt wurde gegliedert nach verschiedenen Kategorien, in jeder Kategorie konnten die Befragten einzeln stimmen. Sie konnten aus den Top25-Unternehmen des letzten Jahres sowie den Top20 ihrer eigenen Branche wählen.

Gefragt wurde nach Kriterien wie Unternehmensfinanzen, Qualität der Geschäftsführung, Innovationspotenzial oder sozialer Verantwortung. Apple konnte sich in allen Kategorien den Spitzenplatz sichern.

Weitere Details zur Liste und der zugrundeliegenden Methodik könnt ihr hier einsehen.

