Home Featured Vision Pro-Reviews: Beschissener Akku, aber besser als jeder Fernseher

Vision Pro-Reviews: Beschissener Akku, aber besser als jeder Fernseher

Die ersten Reviews zur Vision Pro sind da: Sie zeichnen das Bild eines Produkts der ersten Generation mit deutlichen Schwächen. Einige Reviewer sehen die Möglichkeit, die Defizite in kommenden Modellen abzumildern, andere zweifeln grundsätzlich am Konzept.

Die Vision Pro wird ab Freitag in den USA ausgeliefert, bereits kurz vorher werden die ersten echten Reviews veröffentlicht, die über kurze Hands-Ons hinausgehen. Sie fallen nicht sehr schmeichelhaft für Apples neuestes Highend-Produkt aus.

Entwicklung eine Sackgasse?

The Verge etwa spricht in nachdenklichem Ton über ein Produkt, das in so vielen Punkten beeindruckend ist, dennoch mag keine echte Begeisterung aufkommen. Die Vision Pro sei möglicherweise das beste Video-Headset seiner Zeit, was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass Kamerabrillen und Mixed Reality vielleicht eine technologische Sackgasse sein könnte. Die Vision Pro biete das beste Hand- und Augentracking der Branche, was geradezu magisch wirke, so lange es funktioniert und völlig frustrierend wird, wenn es das nicht tut.

Man könne zu der Folgerung kommen, Maus und Tastatur bleiben noch auf Jahre hinaus unverzichtbar als Bedienungsmöglichkeiten von Produktivgeräten.

Die Akkulaufzeit ist scheiße

Noch deutlicher wird das WSJ: Die Vision Pro habe alle Eigenschaften eines First-Generation-Products. Sie ist groß und schwer und die Akkulaufzeit ist scheiße. Es gibt nur wenige wirklich gut gemachte Apps und vieles funktioniert noch nicht richtig.

Auch hier aber die andere Seite der Eindrücke: Vieles, was die Vision Pro kann, fühle sich an wie Science-Fiction, die schwebenden Apps und Timer im virtuellen Büro, die 3D-Darstellungen, die sich aufnehmen und wiedergeben lassen, das alles sei viel besser als die nächste Konkurrenz, die MetaQuerst Pro von Meta.

Retina-Moment für VR

CNEt zeigt sich beeindruckt von den Displays. Die überwältigten durch die 4K-Auflösung, lebendigen Farben und HDR. Die Vision Pro sei nicht nur zum Filme gucken gut geeignet, wie Apple in seiner Werbung ständig herausstellt, sondern auch besser als jeder Fernseher. Die Vision Pro sei wohl eine Art Retina-Moment für VR-Headsets.

Wohin geht die Reise?

Letztlich, so die Reviewer immer wieder, sind Vision Pro und Co. nicht das, was kurzfristig in den Alltag einer breiten Masse Einzug halten werde. Die Geräte seien erste Schritte der Unternehmen auf einem Weg, von dem sie erst herausfinden müssen, wohin er führen könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!