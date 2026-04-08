Video: iPhone 18 Pro und iPhone Fold im Dummy-Vergleich

Das iPhone 18 Pro sowie Apples erstes iPhone Fold werden wohl in weniger als einem halben Jahr präsentiert. Nun sind Videos von Dummys aufgetaucht, die den neuen Formfaktor mit den Maßen des iPhone 18 Pro Max vergleichen.

Daraus lässt sich ableiten, welchen Ansatz Apple mit dem iPhone Fold verfolgt. Statt wie die Konkurrenz auf ein im geschlossenen Zustand gewöhnliches Smartphone zu setzen, wird das iPhone Fold nach aktueller Gerüchtelage wohl eine ähnliche Displaygröße wie das iPhone 12/13 mini haben. Im aufgeklappten Zustand ergibt sich durch den Formfaktor eines Reisepasses ein angenehmes Seitenverhältnis.

FINALLY🙌🏼 First look at the iPhone Fold & 18 Pro Max dummy. pic.twitter.com/iAhKUV7ysC — AhMad 𝕏 Ansari (@Ahmadansari2233) April 7, 2026

iPhone Fold kombiniert Pro und Air

Das Video der beiden Geräte hat der X-User @Ahmadansari2233 gepostet. Darin zu sehen sind zwei dunkelrote Dummys des iPhone Fold und des iPhone 18 Pro Max. Spannend ist dabei, dass das zusammengeklappte iPhone Fold etwa so dick wie das iPhone 18 Pro Max ist. Berichten nach soll es das iPhone mit der bisher größten Akku-Kapazität werden. Offen dürfte es in etwa an das 5-6 Millimeter dicke iPhone Air kommen.

Erst gestern haben wir über den Anlauf der Testproduktion sowie das vermutete Erscheinungsdatum des iPhone Fold berichtet. Was haltet ihr von einem iPhone Fold, sollte es wie im Video gezeigt erscheinen? Überzeugt euch der Formfaktor? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.