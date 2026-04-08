CarPlay: WhatsApp-Update bringt neue Funktionen

WhatsApp hat am Dienstag ein neues Update ausgespielt, das die CarPlay-App des Meta-Messengers verbessert. Anstelle der ausschließlichen Sprachsteuerung gibt es nun eine eigene Anwendung für die iPhone-Spiegelung.

Bisher konnte Siri ungelesene WhatsApp-Nachrichten vorlesen oder neue per Sprachbefehl verfassen und abschicken. Mit dem Update von WhatsApp erweitert sich der Funktionsumfang. Nutzer müssen dafür die WhatsApp-Anwendung auf ihrem iPhone auf den aktuellen Stand bringen (Affiliate-Link).

Neues Interface zeigt Chats, Anrufe und Favoriten

Nach dem Update auf die aktuelle Version und dem Verbinden des iPhones mit einem mit CarPlay kompatiblen Fahrzeug öffnet sich nun erstmals eine eigene WhatsApp-Anwendung. Dahinter werden in den drei Reitern „Chats“, „Anrufe“ und „Favoriten“ die jeweils letzten sowie angepinnten Kontakte gelistet. Per Fingertipp können diese angeschrieben oder angerufen werden.

Der Vorteil des erweiterten Funktionsumfangs liegt auf der Hand. Besonders im Business-Context etwa bei nicht eingespeicherten Nummern fällt es nun leichter, erneut in Kontakt zu treten. Die Texteingabe erfolgt allerdings weiterhin per Sprache.

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