iPhone Fold geht in Produktion: Wann folgt der Marktstart?

Apple wird Berichten nach noch 2026 sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen. Das iPhone Fold hat lange auf sich warten lassen, einem Leaker nach nun aber eine wichtigen Meilenstein absolviert. Die Produktion durch Foxconn ist demnach angelaufen.

Laut dem chinesischen Leaker Instant Digital hat Apples Partner Foxconn mit der Testproduktion des iPhone Fold begonnen. Für gewöhnlich geht Apple diesen Schritt nur wenige Monate vor der Massenproduktion. Bei einem unproblematischen Lauf der Tests dürfte diese im Juli folgen.

Marktstart des iPhone Fold: Alles nach Plan?

Es gilt als sicher, dass das iPhone Fold noch 2026 auf den Markt kommen wird. Auch von einer Präsentation parallel zu den iPhone 18 Pro-Modellen im September ist auszugehen. Unlängst gab es Berichte über mögliche Verzögerungen, wonach Apple die Pro-Versionen im September und das iPhone Fold im Dezember starten lassen könnte.

Das Basis-iPhone wird 2026 wohl erstmals leer ausgehen, die aktuelle Berichterstattung geht von einer Präsentation im Frühjahr 2027 mit dem iPhone 18e aus. Damit teilt Apple sein iPhone-Lineup in günstig und teuer. Freut ihr euch auf das iPhone Fold? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.