Derzeit sind im Apple-Universum fast alle Augen auf das iPhone Fold gerichtet.

Daneben startet wohl auch das iPhone 18 Pro im Herbst.

Andere Modelle werden dagegen verschoben.

Für die nächsten iPhone-Modelle plant Apple offenbar eine zeitlich gestaffelte Einführung. Diese Spekulation tauchte zuletzt wiederholt auf und erhält nun neue Nahrung. Danach verschiebt Apple zwei Modelle nach hinten heraus. Nach Informationen von Bloomberg sollen Anfang 2027 mehrere neue Modelle vorgestellt werden, darunter ein überarbeitetes iPhone Air sowie ein günstigeres iPhone 18e.

Demnach könnte Apple die Geräte gemeinsam mit dem Standardmodell iPhone 18 im Frühjahr 2027 präsentieren, voraussichtlich im März oder April. Damit würde der Konzern seine Strategie fortsetzen, iPhone-Neuheiten nicht mehr ausschließlich im Herbst vorzustellen, sondern auf mehrere Termine im Jahr zu verteilen.

Welche Rolle nimmt das iPhone Air zukünftig ein?

Bereits zuvor hatte Apple Einsteigermodelle wie das iPhone 16e und iPhone 17e jeweils im ersten Quartal präsentiert. Ein Nachfolger in Form des iPhone 18e gilt daher als wahrscheinlich. Neu ist jedoch, dass auch das iPhone Air künftig Teil dieses Frühjahrs-Launches sein soll. Es ist ganz und gar kein Einstiegsgerät, doch ist Apple mit ihm dem Vernehmen nach dennoch wenig glücklich. Die Verkäufe kamen hier nur äußerst schleppend in Gang, sodass eine zweite Version des iPhone Air zwischenzeitlich schon auf der Kippe gestanden haben soll. Samsung hat unterdessen bereits gehandelt und seinem Galaxy S25 Edge keine Neuauflage folgen lassen.

Erstes faltbares iPhone rückt näher

Für den Herbst 2026 werden hingegen weiterhin die Premium-Modelle erwartet, darunter das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie ein mögliches erstes iPhone Fold.

Technisch sollen das iPhone 18e und das iPhone 18 vor allem auf einen neuen A20-Chip setzen. Größere Änderungen werden hier nicht erwartet. Das nächste iPhone Air könnte dagegen umfangreicher überarbeitet werden, unter anderem mit zusätzlicher Kamera, größerem Akku und verbesserter Kühlung.