Home Apple Verspätet: Apple Pay Later kommt vielleicht erst im Frühling

Verspätet: Apple Pay Later kommt vielleicht erst im Frühling

Apple schafft es einmal mehr nicht, ein angekündigtes Feature pünktlich auszuliefern. Die Rede ist von Apple Pay Later. Immerhin: Diesen Dienst gibt es vorerst auch nur für die USA, sodass sich europäische Kunden damit nicht verschulden können.

Es gehört bei Apple schon lange zum üblichen Standard, Produkte und Dienste anzukündigen, diese dann aber sehr viel später als angekündigt zur Verfügung zu stellen. Ein neues Beispiel für diese Praxis ist aktuell bei der Erweiterung von Apple Pay zu sehen. Apple Pay Later ist ein Ratenkaufangebot, wie es bereits bei verschiedenen Bezahldiensten verfügbar ist.

Später zahlen-Optionen gibt es so etwa schon lange bei Amazon, Paypal und speziellen Pay later-Diensten, doch Apple bekommt bei dieser Anwendung dem Vernehmen nach wieder große technische Probleme.

Start von Apple Pay Later erst im Frühling?

Apple werde Apple Pay Later womöglich nicht vor Frühling und der Veröffentlichung von iOS 16.4 für alle Nutzer in den USA freischalten, schreibt Mark Gurman. In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters geht der Redakteur von Bloomberg auf das ein, was er aus dem Umfeld von Apple gehört hat.

Danach sei Apple auf große Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Implementierung von Apple Pay Later gestoßen. Anders als andere Dienste, möchte Apple seinen Ratenkaufdienst nicht durch Drittanbieter wie Finanzdienstleister oder Banken realisiert sehen, sondern selbst umsetzen, wie ihr hier nachlesen könnt. Die eigene Tochter für Finanzdienstleistungen werde hiermit betraut werden, hört man aus unternehmensnahen Kreisen – möglich, dass die Verzögerungen hiermit zusammenhängen. Ohnehin stehen dem Start von Apple Pay Later nicht nur technische, sondern auch regulatorische Probleme entgegen, Apfelpage.de berichtete. US-Wettbewerbsbehörden sehen den neuen Dienst nämlich äußerst skeptisch.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!