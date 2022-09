Home iCloud / Services Überraschend: Apple TV+ und Oprah Winfrey beenden Partnerschaft und arbeiten zukünftig nur noch für einzelne Projekte zusammen

Seit vergangenen Freitag strahlt Apple TV+ die eigens produzierte Dokumentation von Sidney Poitier aus, wobei hier Oprah Winfrey federführend an diesem Projekt beteiligt war. Wie nun bekannt wurde, dürfte dies das letzte Projekt sein. Denn Apple TV+ und die Talkmasterin werden getrennte Wege gehen.

Apple TV+ und Oprah Winfrey Strukturen die Zusammenarbeit um

Diese Meldung kommt in der Tat überraschend, sickerte in den USA aber wohl schon kurz vor dem Wochenende durch: Laut dem US-Magazin Puck werden Apple TV+ und Oprah Winfrey den auslaufenden und äußerst gut dotierten Vertrag für die Talkmasterin nicht verlängern. Die ursprünglich vereinbarte Zusammenarbeit galt von 2018 an für drei Jahre und wird nun nicht erneuert. Über die Beweggründe kann man spekulieren, doch der Schritt ist einfach überraschend. Ganz mag man sich aber nicht von Winfrey trennen. SO soll die Talkmasterin für einzelne Projekte weiterhin bei Apple TV+ verbleiben.

Oprah macht Meinung

Das mag sich wie eine Plattitüde anhören, doch es ist die Wahrheit: Kein anderer Talkmaster war erfolgreicher als Oprah, kein anderer Talkmaster erreichte so viele amerikanische Haushalte und keine andere TV-Persönlichkeit kann derart zur Meinungsbildung beitragen. Sie schaffte es gleich neunmal beim Magazin „Time“ auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen – öfter als jeder andere. Zum Vergleich: Bundeskanzlerin Angela Merkel war bislang nur fünfmal in dieser Liste vertreten. Alleine 63 Bestseller wurden erst zu Verkaufserfolgen durch die Erwähnung in ihrem Buchclub. Zu Hochzeiten ihrer Talkshow schauten ihr wöchentlich rund 21 Millionen Menschen in 105 Ländern zu.

Winfrey stammt aus ärmsten Verhältnissen

Oprah Winfrey hat vielleicht nicht mehr den überragenden Erfolg vergangener Tage, alleine ihr Sender häuft Verluste ohne Ende an, doch das Einkommen ist mehr als ausreichend. Geschätzt liegt sie bei etwa 250 Mio. US-Dollar pro Jahr, ihr Gesamtvermögen wird zwischen 2,5 Mrd. US-Dollar und 3 Mrd. US-Dollar geschätzt. Der Erfolg ist ihr dabei keinesfalls in die Wiege gelegt worden. Oprah Winfrey wurde mit 15 schwanger, das Kind starb und sie war drogensüchtig. Doch mit nun 68 Jahren hat sie ein Lebenswerk, vor allem als Afroamerikanerin, erreicht, von dem viele nur träumen können.

